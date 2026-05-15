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75 Jahre Fernweh: NDR Info feiert Geburtstag der Reisesendung „Zwischen Hamburg und Haiti“ mit einer Jubiläumssendung

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Hamburg (ots)

Am Sonntag, 17. Mai, feiert die NDR Info Sendung „Zwischen Hamburg und Haiti“ ihr 75-jähriges Bestehen. Das Hörfunkformat ist damit die älteste Reisesendung im deutschen Radio. Seit 2021 ist sie auch als Podcast in ARD Sounds verfügbar.

Für die Jubiläumsausgabe haben Host Philipp Abresch und Reporterin Charlotte Horn die Community eingeladen, ihre eindrücklichsten Reiseerlebnisse zu teilen – spontane Aufbrüche, Begegnungen, die bleiben, Reisen, die den Blick aufs Leben verändern. Ergänzt werden die Geschichten durch Stimmen echter „Reiseprofis“: ARD-Korrespondent*Innen berichten, was Reisen für sie beruflich wie privat bedeutet, welche Erfahrungen sie prägen und welche persönlichen Tipps sie für eine erfüllte Reise haben.

Adrian Feuerbacher (NDR Chefredakteur): „‚Zwischen Hamburg und Haiti‘ ist nicht nur eine Perle deutscher Radiogeschichte, es ist ein Sehnsuchtsort, auch in der digitalen Audiowelt. Als Podcast ist ‚Zwischen Hamburg und Haiti‘ noch journalistischer und hintergründiger geworden, blickt stärker auf die Menschen vor Ort, auf die Lebensumstände hinter der Reiseromantik.“

Philipp Abresch (Host und gemeinsam mit Verena Gonsch verantwortlicher Redakteur): „Die Welt zu verstehen, ist wichtiger denn je. ‚Zwischen Hamburg und Haiti‘ ist unser Angebot, den Blick auf die Welt zu erweitern. Denn oft hilft gerade der Blick hinaus, auch sich selbst besser zu verstehen.“

Seit 1951 erzählt die Sendung Geschichten vom Reisen und Ankommen. Inspiriert vom Hans-Albers-Lied gab der erste Redakteur Werner Baecker dem Format seinen Namen – in einer Zeit, in der das Fernweh der Deutschen groß war, weite Reisen aber für viele unerreichbar blieben. Moderatorin Ursula Klamroth öffnete damals das Radio als Fenster in ferne Länder und entführte die Hörer*innen in Abenteuer wie dieses:„Prustend und fauchend ratterte der Sudan-Expresszug von Khartoum nach Wadi Halfa. Draußen, in der nubischen Wüste, brannte jetzt die Sonne fast senkrecht auf den Sand.“

Heute ist die Welt bereist wie nie, doch die Faszination für das Entdecken ist geblieben. Entsprechend hat sich auch die Sendung weiterentwickelt: „Zwischen Hamburg und Haiti“ schaut heute hinter Postkartenmotive und Klischees: Wie lebt es sich wirklich auf Mauritius? Wie geht nachhaltiges Reisen auf Mallorca? Die Autor*innen beleuchten dabei auch die Schattenseiten des weltweiten Massentourismus.

Künftig will die Sendung noch stärker gesellschaftliche Fragen aufgreifen: Wie gelingt ein „gutes Miteinander“? Dazu führt eine kommende Folge nach Singapur. Für eine Sendung über „Glück“ geht es nach Las Vegas. Auch Reisetrends sollen mehr Raum bekommen: ob Solo-Reisen, unterwegs sein mit Kindern und Großeltern oder Slow Traveling, also das Reisen mit viel Zeit, per Bahn, mit dem Segelschiff oder zu Fuß.

Die Jubiläumssendung „Zwischen Hamburg und Haiti – Zum 75. Geburtstag“ ist am Sonntag, 17. Mai, um 09.30 Uhr auf NDR Info zu hören und anschließend in ARD Sounds sowie auf weiteren Podcastplattformen verfügbar.

Link zur Sendung in ARD Sounds: https://ots.de/MpQMEd

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