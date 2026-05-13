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Deutscher Podcast Award 2026: Zwei NDR Podcasts ausgezeichnet

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Hamburg (ots)

Am Mittwoch, den 13. Mai 2026, wurden die NDR Produktionen „Rape Tapes“ und „Barmbek Bump – Prange vs. Rohde“ mit dem Deutschen Podcast Award in den Kategorien „Journalistische Leistung“ und „Fiktion“ ausgezeichnet.

„Rape Tapes“: Gewinner in der Kategorie „Journalistische Leistung“

In dem fünfteiligen Storytelling-Podcast „Rape Tapes" von 11KM Stories decken die Journalistinnen Isabell Beer und Isabel Ströh ein internationales Netzwerk von Vergewaltigern auf, in dem Frauen unter Betäubung vergewaltigt, die Taten gefilmt und anschließend online verbreitet werden. Grundlage ist eine jahrelange Undercover-Recherche von STRG_F (funk/NDR).

Der Podcast macht die mehrjährige Spurensuche hörbar: In fünf Teilen nimmt er die Hörerinnen und Hörer mit in die Undercover-Recherche und auf die Suche nach den Tätern. Sie tauchen in die Struktur des Netzwerks ein, die psychologischen Hintergründe der Täter, das Versagen der Ermittlungsbehörden – und die Perspektive von Betroffenen wie „Marlene", die von ihrem Ehemann über 15 Jahre betäubt und vergewaltigt worden war. In Ihrem Fall wurde erst durch die Recherche der beiden Journalistinnen ermittelt.

Die Recherche hinter “Rape Tapes” geht weiter und hat konkrete politische Folgen: Sie ist Auslöser für den Beschluss der Justizministerinnen und Justizminister sowie der Innenministerinnen und Innenminister, den Besitz von Vergewaltigungsaufnahmen Erwachsener künftig strafrechtlich verfolgen zu wollen. Dieses Vorhaben wird vom Bundesjustizministerium geprüft.

Hier zu hören bei ARD Sounds: https://ots.de/d97iuu

„Barmbek Bump – Prange vs. Rohde“: Gewinner in der Kategorie „Fiktion“

„Barmbek Bump – Prange vs. Rohde“ ist ein fiktionaler Comedy-Nachbarschafts-Podcast aus dem Rotklinker in Hamburg-Barmbek: Hier wohnen Ralf Prange und Horst Rohde. Rohde will eigentlich einen Wrestling-Podcast aufnehmen, wird aber ständig von seinem Nachbarn Ralf Prange gestört. Sie vergessen, dass die Aufnahme läuft und quatschen drauf los: Es geht um Hausgerüche, zugestellte Treppenaufgänge, Tiere im Haus oder die Paketannahme. Ehrliche, schonungslose Gespräche über das Leben in einem Mietshaus. Ein Comedy-Podcast von und mit Andreas Altenburg, Bjarne Mädel und Olli Dittrich.

Hier zu hören bei ARD Sounds: https://ots.de/jdpUGD

Der Deutsche Podcast Award wurde am 13. Mai 2026 im Großen Sendesaal des rbb in Berlin vor rund 750 geladenen Gästen verliehen.

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