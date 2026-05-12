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NDR Rateshow „Kaum zu glauben“: Neue Folgen mit Sommer-Open-Air an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern

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Hamburg (ots)

Der von Kai Pflaume präsentierte NDR Quiz-Klassiker „Kaum zu glauben“ kehrt im Juli 2026 mit neuen Folgen ins NDR Fernsehen und in die ARD Mediathek zurück. Das bewährte Rate-Team - bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss - ist wieder mit von der Partie.

Neu ist in diesem Jahr ein großes „Kaum zu glauben“-Sommer-Open-Air, das der NDR am Strand im Ostseebad Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern produziert. Die Aufzeichnung in der Kulisse des Konzertgarten West mit Blick auf die Ostsee ist geplant für den 13. Juni. Die Ausstrahlung der großen Samstagabend-Show, die auch besondere Geschichten zum Lachen und Staunen aus Mecklenburg-Vorpommern präsentiert, ist für den 11. Juli um 20.15 Uhr vorgesehen. Die neuen regulären Folgen laufen dann ab dem 12. Juli jeweils sonntags um 21.45 Uhr. Weitere Samstagabend-Ausgaben sind für den Spätsommer und Herbst geplant.

In der beliebten Sendung geht es um die spektakulärsten und unglaublichsten Geschichten aus dem Norden, aus Deutschland und aus aller Welt. „Kaum zu glauben“ hat sich seit der ersten Folge im Jahr 2014 zu einem der größten Publikumshits im NDR Fernsehen entwickelt. Bis zu 1,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sind bundesweit jeweils dabei, wenn Kai Pflaume besondere Menschen und ihre unglaublichen und verrückten Geschichten präsentiert.

Hinweis: Fotos zur Show finden Sie unter www.ard-foto.de.

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