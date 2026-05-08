NDR Norddeutscher Rundfunk

Deutscher Kamerapreis 2026: Zwei Auszeichnungen für NDR (Ko-)produktionen

Hamburg (ots)

Beim 36. Deutschen Kamerapreis geht der Preis in der Kategorie „Beste Kamera / Doku Screen“ an Sven Wettengel für „Goodbye Germany – Warum Deutschlands Top-Leichtathleten in die USA auswandern“ (NDR, Regie: Ben Wozny). In der Kategorie Kategorie „Bester Schnitt / Fiktion Screen“ wird Anna Nekarda für den Film „Die Nichte des Polizisten“ (Gabriela Sperl für W&B TV/SWR/NDR/EPO-Film, Regie: Dustin Loose) ausgezeichnet.

Sven Wettengel arbeitet beim NDR Hamburg als Kameramann und technischer Supervisor in der Abteilung Kamera, EB und Ausland. Für „Goodbye Germany – Warum Deutschlands Top-Leichtathleten in die USA auswandern“ begleitet er die Hindernisläuferin Lea Meyer, den 1500-Meter-Läufer Robert Farken und den Zehnkämpfer Till Steinforth beim Training und im Alltag in Colorado, Arizona und Nebraska.

Die Jury begründet ihre Entscheidung so: „Sven Wettengels Kamera bleibt stets im Hintergrund, aber sie prägt den Film. Jedes Bild ist eine mutige Entscheidung, die sich in den Dienst der Erzählung stellt.“

Die Doku ist hier in der ARD Mediathek zu sehen: https://ots.de/itqam0

Auch in einer weiteren prämierten Produktion ist der NDR beteiligt: In der Kategorie „Bester Schnitt / Fiktion Screen“ erhält Anna Nekarda den Deutschen Kamerapreis für den Fernsehfilm „Die Nichte des Polizisten“. Laut Jury trägt ihre Montage entscheidend dazu bei, dass sich das Publikum mit der Hauptfigur identifiziert – einer jungen Polizistin aus einer Spezialeinheit in Baden-Württemberg: „Sie zeigt alle Facetten der Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit der Polizistin Rebecca, aber auch ihre Stärke und ihren Mut. […] Anna Nekardas Montage ist nie vorhersehbar, sie trifft mutige Entscheidungen, ohne dass die Montage zum Selbstzweck würde.“

Insgesamt ehrt der Deutsche Kamerapreis in diesem Jahr sieben Kameraleute sowie sechs Editorinnen und Editoren, darunter zwei Nachwuchspreise.

Der Film ist hier in der ARD Mediathek zu sehen: https://ots.de/HiLW8q

Die Preisverleihung ist am 17. Mai 2026 um 01.30 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen.

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