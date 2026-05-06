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NDR Info bringt das ARD-Debattenformat „Mitreden! Deutschland diskutiert“ nach Mecklenburg-Vorpommern – jetzt für „Mitreden! Live vor Ort“ in Rostock bewerben

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Hamburg (ots)

Ihre Meinung zählt – live vor Ort in Rostock! Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr findet die ARD-Sendung „Mitreden! Deutschland diskutiert“ erneut mit Publikum statt: Am Montag, 22. Juni, lädt NDR Info zu „Mitreden! Live vor Ort“ in das Kurhaus Warnemünde in Rostock ein. Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind limitiert. Interessierte können sich ab sofort online bewerben unter: www.mitreden.ard.de.

Mitreden, mitdenken, mitgestalten – das Publikum steht im Mittelpunkt

Viele Menschen in Deutschland blicken mit Sorge auf den Zustand unserer Demokratie. Gleichzeitig wächst bei einigen der Zweifel, ob die Politik den aktuellen Herausforderungen gewachsen ist. Woran liegt das – und erwarten wir womöglich zu viel von einem System, das Zeit, Kompromisse und Engagement braucht? Wie kann neue Zuversicht entstehen und welchen Beitrag kann jede und jeder Einzelne leisten?

Unter dem Titel „Demokratie unter Druck: Wie kann Vertrauen neu entstehen?“ diskutieren Bürgerinnen und Bürger in Rostock live mit Gästen aus Politik, Medien und Gesellschaft über die Zukunft der Demokratie in Deutschland.

Adrian Feuerbacher, NDR Chefredakteur:

„‚Mitreden! Deutschland diskutiert‘ bringt die Themen, die viele bewegen, dorthin, wo sie hingehören: ins direkte Gespräch. Gerade in Zeiten, in denen Vertrauen in Politik und Institutionen keine Selbstverständlichkeit ist, wollen wir noch mehr zuhören, nachfragen und unterschiedliche Perspektiven sichtbar machen. Das geht am besten vor Ort. Ich freue mich auf einen direkten Austausch in Rostock – auf Ihre Fragen, Ihre Erfahrungen und Ihre Meinung. Seien Sie dabei!“

Direkter Austausch mit Politik und Gesellschaft

Bei „Mitreden!“ geht es nicht nur um die Meinung von Expertinnen und Experten, sondern das Publikum vor Ort stellt die Fragen und sagt seine Meinung. Durch den Abend führt NDR Info Moderatorin Nina Zimmermann.

Diese Gäste stellen sich der Diskussion und den Fragen des Publikums:

Anne Rabe, mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin, geboren in Wismar, schreibt Theaterstücke, Drehbücher und Essays, ihr Prosadebüt „ Die Möglichkeit von Glück” über eine Nachwende-Jugend stand 2023 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises

Die Möglichkeit von Glück” über eine Nachwende-Jugend stand 2023 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises Silvio Witt, Bürgerbeauftragter des Landes Mecklenburg-Vorpommern und ehemaliger Oberbürgermeister von Neubrandenburg (parteilos)

Marieke Reimann, Autorin, Moderatorin, Journalistin u. a. als stellvertretende Chefredakteurin beim SWR (2021-2024) und Chefredakteurin ze.tt (2015-2020), gebürtige Rostockerin

Wann?

Montag, 22. Juni 2026

Einlass: 19.00 Uhr

Aufzeichnung der Live-Sendung: 20.15 bis 22.00 Uhr

Wo?

Kurhaus Warnemünde, Rostock

Im Anschluss an die Sendung lädt NDR Info zum „Meet & Greet“ mit den Macherinnen und Machern der Sendung ein – für alle, die noch mehr wissen oder einfach weiterdiskutieren wollen.

Live dabei – deutschlandweit

Die Sendung wird live übertragen und ist im Radio auf BR24, HR Info, MDR AKTUELL, NDR Info, rbb24 Inforadio und SWR Aktuell zu hören. Wer „Mitreden! Live vor Ort” zuhause verfolgt, kann sich über den neuen YouTube-Kanal im Live-Chat beteiligen: www.youtube.com/@ARDMitreden

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