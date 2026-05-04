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„Die Seenotretter“ geht in die 3. Staffel – Dreh für neue Folgen der erfolgreichen NDR/Radio Bremen Doku-Reihe

Hamburg (ots)

NDR und Radio Bremen setzen ihre erfolgreiche Dokumentationsreihe über die Seenotretter und Seenotretterinnen auf Nord- und Ostsee fort. Die Dreharbeiten für die dritte Staffel der Serie über die Arbeit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) haben bereits begonnen. Die sechs neuen Folgen werden voraussichtlich Ende des Jahres in der ARD Mediathek veröffentlicht.

Frank Beckmann, NDR Programmdirektor: „Wer einmal sieht, was die Rettungsteams draußen auf See wirklich leisten, versteht sofort, warum diese Arbeit jeden Respekt verdient. Sie arbeiten oft unter Bedingungen, die ihnen alles abverlangen. Genau diese Einblicke wollen wir auch mit der neuen Staffel „Die Seenotretter” wieder ermöglichen.”

Jan Weyrauch, Radio Bremen Programmdirektor: “Wir bei Radio Bremen freuen uns sehr, gemeinsam mit unseren Partnern NDR und Kinescope die dritte Staffel der Doku-Serie „Die Seenotretter“ zu realisieren. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten darin tiefe Einblicke in die großen und kleinen Rettungseinsätze der DGzRS-Crews auf Nord- und Ostsee und erleben, mit wie viel Professionalität und Leidenschaft die Teams Tag und Nacht für die Sicherheit auf See im Einsatz sind. Neben neuen Stationen wird auch die Bremer Zentrale, die alle Einsätze koordiniert, erneut eine wichtige Rolle spielen.”

„Die Seenotretter” begleitet die Crews bei ihren Einsätzen auf hoher See und zeigt hautnah, was es bedeutet, unter extremen Bedingungen Leben zu retten. Neu hinzukommen die Stationen Darßer Ort/Prerow, Borkum und Büsum, deren Reviere vielfältig sind: Sie reichen vom Inselhafen und Binnenmeer bis zur offenen See, die stark durch Gezeiten beeinflusst wird.

Neben spektakulären Rettungsaktionen legt die dritte Staffel besonderen Fokus auf die Menschen hinter den Einsätzen: ihre Motivation, ihre Geschichten, das Leben auf den Stationen und den starken Zusammenhalt innerhalb der Teams. Dabei wird auch ein exklusiver Blick in die deutsche Rettungsleitstelle See, das Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) Bremen, gewährt. Von dort aus werden alle Einsätze auf Nord- und Ostsee koordiniert.

Die Dokumentationsreihe steht für authentisches Storytelling, emotionale Momente und großen Respekt vor einer Aufgabe, die Mut, Erfahrung und Hingabe erfordert.

„Die Seenotretter“ ist eine Produktion der Kinescope Factual GmbH im Auftrag von NDR und Radio Bremen. Gefördert wird das Projekt durch Mittel der nordmedia – Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH und produziert.

Die ersten sechzehn Folgen von „Die Seenotretter“ sind in der ARD Mediathek zu sehen unter https://www.ardmediathek.de/serie/die-seenotretter/staffel-1/Y3JpZDovL25kci5kZS81MDY5/1

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