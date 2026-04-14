DOLOMITES Val Gardena

Wo die Natur zum Abenteuerplatz wird: Familiensommer in Val Gardena

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St. Christina (ots)

In einer Zeit, in der das Bedürfnis nach Naturerlebnisse und gemeinsame Zeit stetig wächst, besinnen sich Familien wieder auf das Wesentliche: Warum in die Ferne reisen, wenn das Gute oft so erstaunlich nahe liegt, nämlich in Val Gardena (Gröden), inmitten des UNESCO-Welterbes der Dolomiten.

Doch das Tal ist weit mehr als ein Postkartenidyll, es ist ein besonderer Rückzugsort für Familien, die Qualität, ladinische Tradition und Bergabenteuer schätzen.

Alpine Kraft trifft kindliche Entdeckerfreude

In Val Gardena wird das Konzept Familienurlaub neu definiert. Es ist die Symbiose aus Entspannung für die Eltern und erstklassiger Unterhaltung für die nächste Generation. Während die Erwachsenen auf den Sonnenterrassen der bewirtschafteten Almhütten das Panorama genießen, finden Kinder anspruchsvolle Spielplätze direkt in der alpinen Natur.

Dazu zählen der Adventure-Hochseilgarten "Emozion Col de Flam". Dieser sorgt mit spannenden Kletterparcours im Wald, einem Streichelzoo, Trampolinen und einer 680 Meter langen Fly Line für besonderen Nervenkitzel.

Am Naturerlebnisweg PanaRaida oberhalb von St. Christina erwarten Besucher zehn aus Naturmaterialien gestaltete Erlebnisstationen für Groß und Klein. Ergänzt wird das Angebot durch die "Zipline Monte Pana": Mit Sicherheitsgurt geht es 1.500 Meter weit und bis zu 100 Meter hoch mit fast 100 km/h durch die Luft.

Am Eingang des Langentals lädt das "Reich der Sinne Valtoi" mit Erlebniszaun, Barfußweg und dem "Troi di tieres", auf dem Tiere im Wald entdeckt werden können, zum Erkunden ein.

Wanderwelten für Generationen: Die Dolomiten als Bühne

Wandern in Gröden ist kein bloßer Sport, sondern eine Begegnung mit der Monumentalität der Natur, die Jung und Alt gleichermaßen in ihren Bann zieht. Die Region bietet Routen, die technische Leichtigkeit mit optischer Brillanz vereinen.

Für Familien, die die Stille der Gipfel suchen, eröffnet die Rundwanderung auf Raschötz weite Ausblicke auf den Geisler-Sattel, während der Weg durch die "Steinerne Stadt" am Fuße des Langkofels eine fast mystische Kulisse bietet. Auch das Langental bei Wolkenstein besticht durch seine flachen Pfade inmitten steil aufragender Felswände - ein Naturdenkmal, das Demut lehrt und gleichzeitig Raum für Entdeckergeist lässt.

Val Gardena Kids Active: Ein Sommer voller Entdeckungen

Spannung pur ist im Sommer für Kinder von 6 bis 12 Jahren angesagt. Während des Ganztages-Animationsprogramms "Val Gardena Kids Active" von Mitte Juni bis Mitte September sowie zusätzlich im Juli und August beim "Val Gardena Junior Active" lernen Kinder und Jugendliche an fünf Tagen pro Woche die Dolomiten als Schatzkiste voller Abenteuer und kleiner Naturwunder kennen.

Ein Refugium für Anspruchsvolle

Val Gardena ist bekannt für seine exzellente Hotellerie. Neben speziellen Angeboten für Familien gibt es auch für Alleinreisende mit Kindern in der Vor- und Nachsaison, von Saisonbeginn bis Mitte Juli sowie von Ende August bis Ende September, vorteilhafte Konditionen.

In Val Gardena wird Urlaub nicht konsumiert, er wird gelebt. Es ist eine Region, in der Familien die Gewissheit finden, dass ein Urlaub in den Bergen erholsam, spannend und lustig zugleich sein kann. www.valgardena.it

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