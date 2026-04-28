NDR Norddeutscher Rundfunk

„NDR Talk Show“: Helene Fischer und Florian Silbereisen erstmals gemeinsam in einer Talkshow

Hamburg (ots)

Sie ist der unumstrittene musikalische Superstar in Deutschland, er ist erfolgreicher Moderator, Sänger und „Traumschiff“-Kapitän: Helene Fischer und Florian Silbereisen. Immer wieder standen die beiden zusammen auf einer Bühne und nun sitzen sie am Freitag, 1. Mai, erstmals gemeinsam in einer Talkshow: „der NDR Talk Show“. Dort sprechen sie über Helene Fischers ersten TV-Auftritt vor 21 Jahren in einer TV-Show von Florian Silbereisen, über ihre Zusammenarbeit seitdem und über die jeweiligen Zukunftspläne, darunter Helene Fischers bevorstehende Stadion-Tournee. Außerdem wird sie in der Sendung ein Medley präsentieren.

Weitere Gäste in dieser besonderen „NDR Talk Show“-Ausgabe sind Bestsellerautorin Cornelia Funke, Frederik und Gerrit Braun, die mit dem „Miniatur Wunderland Hamburg“ in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiern, Tennisspielerin Angelique Kerber sowie Fotograf und Starvisagist Armin Morbach.

Die „NDR Talk Show“ mit Helene Fischer und Florian Silbereisen ist am Freitag, 1. Mai, um 22:00 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen und anschließend in der ARD Mediathek verfügbar. Moderiert wird die Ausgabe von Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt.

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