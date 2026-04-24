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NDR 2 und N-JOY: Zwei Programme, eine Leitung – Neue Gesichter in Tokio und Peking

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Hamburg (ots)

Zum 1. August 2026 übernimmt Melanie Lidsba die Leitung des zukünftig gemeinsamen Programmbereichs NDR 2 und N-JOY. Der Verwaltungsrat des Norddeutschen Rundfunks hat heute diesem Personalvorschlag des Intendanten Hendrik Lünenborg zugestimmt. Die Personalentscheidung bedeutet einen weiteren Schritt hin zu einer flexiblen Gesamtstruktur im Norddeutschen Rundfunk, um jetzt und in Zukunft dynamischer auf Veränderungen in der Medienwelt reagieren zu können.

Ilka Steinhausen, NDR Programmdirektorin: “Melanie Lidsba ist eine versierte und leidenschaftliche Radiomacherin – und gleichzeitig eine erfahrene Medienmanagerin, die aus N-JOY eine starke crossmediale Marke gemacht hat. Sie ist fest im Norden verankert und weiß, was die Menschen vom NDR erwarten. All das macht sie zur idealen Nachfolgerin von Torsten Engel, einem der wohl versiertesten und erfolgreichsten Popradio-Vordenker Deutschlands. Ihm danke ich im Namen des ganzen NDR dafür, dass er NDR 2 jahrzehntelang so souverän und hörernah geleitet hat, dass der Sender heute eine Spitzenposition einnimmt.”

Melanie Lidsba, seit 2020 Programmchefin von N-JOY, folgt bei NDR 2 auf Programmchef Torsten Engel, der in den Ruhestand geht. Zuvor war sie bei N-JOY Chefin vom Dienst und Redakteurin. Vor ihrer Zeit beim NDR arbeitete Melanie Lidsba unter anderem bei Hitradio RTL Sachsen. Sie hat in Düsseldorf im Bachelor Kultur- und Medienwissenschaften und in Berlin im Master Kulturjournalismus studiert. Außerdem studiert sie berufsbegleitend BWL als Master of Business Administration.

NDR 2 ist mit 2,13 Millionen täglichen Hörerinnen und Hörern das meistgehörte Radioprogramm im Sendegebiet des NDR (Quelle: Media-Analyse 2026 Audio I, Reichweite Montag bis Freitag). Bundesweit erreicht NDR 2 täglich 2,50 Millionen Menschen. In dem Programmbereich entstehen außerdem erfolgreiche Podcasts wie “Die Paartherapie” und beliebte Comedy-Formate wie “Die Kur-Oase” sowie Social-Media-Kanäle. Auch mit Events vor Ort im Norden sorgt NDR 2 für Aufmerksamkeit.

N-JOY ist die junge Medienmarke des NDR. Allein mit dem Radioprogramm erreicht N-JOY täglich über eine Millionen Menschen deutschlandweit. Zum Portfolio gehören außerdem Podcasts wie "Deutschland3000 mit Eva Schulz", Events und Social-Media-Kanäle.

Korrespondentenwechsel im ARD-Studio Tokio und im ARD-Studio Peking

Auch in den ARD-Auslandsstudios stehen Veränderungen an. Der NDR Verwaltungsrat bestätigte heute zwei Personalien in den Studios Tokio und Peking.

Katharina von Tschurtschenthaler übernimmt zum 1. Januar 2027 die Leitung des ARD-Studios Tokio als Nachfolgerin von Ulrich Mendgen. Von Tschurtschenthaler ist seit 2018 als crossmediale Reporterin und Redakteurin für den NDR tätig. Nach ihrem Journalismus-Studium in München und Barcelona und einem Volontariat beim BR hat sie auch für den WDR im Studio Brüssel gearbeitet.

Christoph Kober wird als Nachfolger von Benjamin Eyssel das ARD-Studio Peking ab dem 1. September 2026 verstärken. Kober ist Moderator des Frühprogramms bei rbb24 Inforadio und arbeitet dort als Wirtschaftsredakteur. Nach einem Internationalen Studium der Fachjournalistik an der Hochschule Bremen und Volontariat an der Electronic Media School hat er mehrere Jahre bei der Deutschen Welle gearbeitet.

Hinweis: Fotos zur Meldung finden Sie unter www.ard-foto.de.

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