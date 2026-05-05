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Neue Show im NDR im August: Fabian Köster moderiert „Das Fifty-Fifty Quiz“

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Hamburg (ots)

„heute-show“-Comedian Fabian Köster präsentiert ab dem 2. August 2026 um 22.45 Uhr eine neuartige Wissens-Spielshow im NDR Fernsehen und in der ARD Mediathek: „Das Fifty-Fifty Quiz“.

Die Sendung besticht durch ihr dynamisches, visuell innovatives Spielkonzept und kombiniert Wissen, um die Ecke denken, Strategie und Tempo. Dieser Herausforderung stellen sich in jeder Show drei prominente Teams, bestehend aus jeweils zwei Stars. Sie müssen von oben nach unten fallende Fragen im Fifty-Fifty-Prinzip entweder nach links oder nach rechts der richtigen Antwort zuordnen, bevor die Fragen den Boden berühren.

Fabian Köster: „Fragen stelle ich ja schon lange - aber endlich bekomme ich auch mal Antworten! Ich liebe Quizshows – und bin schon oft als Kandidat bei Kai Pflaume oder Esther Sedlaczek gewesen. Umso mehr freue ich mich jetzt auf meine Premiere als Quizmaster im NDR. Endlich mal ganz neue Erfahrungen und Gesichter! In der ersten Folge begrüße ich zum Beispiel meinen Chef Oliver Welke von der „heute-show“…Oh.“

Zum Auftakt von „Das Fifty-Fifty-Quiz“ gibt es für Fabian Köster neben Oliver Welke auch noch Besuch von „heute-show“-Kollege Lutz van der Horst. In den nächsten Ausgaben treten unter anderem Michael Kessler, Laura Karasek, Bodo Wartke, Jens Riewa, Michael Thürnau und Zora Klipp an.

Die Show basiert auf dem erfolgreichen BBC-Quiz „The Answer Run“. Fünf Folgen sind zunächst geplant, die jeweils eine Länge von 45 Minuten haben. Die Produktion in Hamburg übernimmt BBC Studios Germany.

Hinweis: Ein Foto zur Show finden Sie unter www.ard-foto.de.

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