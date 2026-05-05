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NDR Radiophilharmonie 26/27: „Our final season together“ - Chefdirigent Stanislav Kochanovsky verabschiedet sich mit einer Saison voller musikalischer Entdeckungen

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Hamburg (ots)

Die NDR Radiophilharmonie entführt ihr Publikum in der Saison 2026/2027 in vielfältige musikalische Welten: Von sinfonischen Meisterwerken über Bachs Matthäus-Passion oder der spannungsgeladenen Filmmusik zu James Bonds „Spectre“ bis hin zu einem Kompositionsworkshop mit der US-amerikanischen Künstlerin Missy Mazzoli.

Diese abwechslungsreiche Spielzeit steht zugleich im Zeichen eines Abschieds: Chefdirigent Stanislav Kochanovsky setzt zum Ende seiner Amtszeit mit außergewöhnlichen Konzertprojekten wie einer Orchesterfassung von Wagners „Ring“ oder der selten aufgeführten Kammeroper „Mozart und Salieri“ erneut besondere programmatische Akzente.

Chefdirigent Stanislav Kochanovsky:

„I look forward with great excitement and anticipation to the forthcoming season with the NDR Radiophilharmonie. It will be a particularly meaningful one for me, as it marks the culmination of my tenure as the orchestra’s Chief Conductor.

Our final season together combines many of the artistic themes which we have developed over the years. Highlights include Rimsky-Korsakov's Mozart and Salieri in concert, the continuation of our Shostakovich cycle with the Fourth Symphony, and a recording of Rachmaninov's First Symphony for Harmonia Mundi — projects that reflect both the depth and the ambition of everything we have built together.

My time in Hanover has been artistically rich and deeply inspiring. In partnership, we have explored a wide-ranging repertoire and realised projects of which I am immensely proud: from recordings of Tchaikovsky, Tcherepnin and Rimsky-Korsakov to our forthcoming album of Prokofiev's Chout, as well as our recent Schumann–Tchaikovsky Festival.

At the same time, I feel that this is a natural moment for me to open a new chapter. I am increasingly drawn to shaping my path with greater flexibility on the international stage and further developing the balance between symphonic and operatic work that is so central to my musical identity.

I remain deeply grateful to the orchestra for their trust, openness and commitment, and am delighted that our collaboration will continue beyond this season, with new projects already planned for the 2027-28 season.”

Dominik Deuber, Leiter des Bereichs Orchester, Chor und Konzerte im NDR:

„Stanislav Kochanovsky ist ein leidenschaftlicher und inspirierender Botschafter der Musik. In seiner Amtszeit hat er neue programmatische Wege beschritten und das Repertoire des Orchesters spürbar erweitert.

Dabei gelang es ihm immer wieder, die Musikerinnen und Musiker zu Höchstleistungen zu motivieren und das Publikum für neue musikalische Welten zu begeistern.

Seine künstlerischen Ideen haben das Orchester nachhaltig bereichert. Wir sind ihm dankbar für die Impulse, die er gesetzt hat. Zugleich freuen wir uns, dass er uns auch in Zukunft eng verbunden bleibt. Zur Nachfolge äußern wir uns zu gegebener Zeit.“

Chefsache 26/27: Stanislav Kochanovsky entführt in neue Klangwelten

In seiner dritten Saison als Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie setzt Stanislav Kochanovsky erneut Akzente, indem er das Repertoire des Orchesters erweitert und dem Publikum manch Entdeckung beschert.

So wird etwa Richard Wagners „Ring“-Zyklus in einer Orchesterfassung von Henk de Vlieger zu hören sein, in der die vier Opern „Das Rheingold“, „Die Walküre“, „Siegfried“ und „Götterdämmerung“ zu einem durchgehenden Stück verdichtet sind. Eine Besonderheit bei der Aufführung dieses „Ring“ ist, dass die Live-Zeichnerin Anni von Bergen mitwirken wird: Ihre Bilder entstehen live und quasi synchron zur Musik auf einer Leinwand über dem Orchester.

Ebenso selten kommt die Einakter-Kammeroper „Mozart und Salieri“ von Nikolaj Rimskij-Korsakow aus dem Jahr 1897 auf die Bühne, die mit dem Mozart-Requiem kombiniert werden wird.

Im Rahmen des Hannover Klassik Open Air Ende August 2026 zeigt Kochanovsky erneut seine Liebe für das Opern-Repertoire, kurz danach folgt eine schwungvolle Saison-Eröffnung u. a. mit Richard Strauss‘ „Ein Heldenleben“. Die Reihe der Schostakowitsch-Sinfonien wird im März 2027 mit der Nummer 4 fortgesetzt. Zuvor präsentieren sich die NDR Radiophilharmonie und Stanislav Kochanovsky erstmals gemeinsam in England: Im Herbst 2026 führt sie eine Tour u.a. durch die Konzertsäle von London, Manchester und Birmingham.

Erster Gastdirigent 26/27: Jörg Widmann widmet sich Schumann

Der Dirigent, Klarinettist und Komponist Jörg Widmann wird auch in der Saison 2026/2027 den Titel Erster Gastdirigent tragen, den er bereits drei Jahre ausfüllt. In dieser Spielzeit beginnt er mit der NDR Radiophilharmonie einen Zyklus mit den vier Sinfonien von Robert Schumann.

Missy Mazzoli 26/27: Kompositionsworkshop mit „NDR Artist Across Ensembles”

Eine Künstlerin, vier Ensembles: In der Saison 2026/2027 trägt die US-amerikanische Komponistin und Pianistin Missy Mazzoli erstmals den neuen Titel einer „NDR Artist Across Ensembles“. Damit rücken das NDR Elbphilharmonie Orchester, die NDR Radiophilharmonie, das NDR Vokalensemble und die NDR Bigband gemeinsam eine Künstlerin als programmatische Impulsgeberin der Saison in den Mittelpunkt. Die 1980 im ländlichen Pennsylvania geborene, enorm produktive Musikerin hat beim NDR die einzigartige Möglichkeit, die stilistische und musikalische Vielfalt von vier Ensembles zu nutzen, um ihr eigenes Werk abzubilden. Gemeinsam mit der NDR Radiophilharmonie widmet sich Missy Mazzoli einem besonderen Projekt: einem mehrmonatigen Kompositionsworkshop. Junge Komponistinnen und Komponisten können sich noch bis zum 31. Mai um einen der sechs Plätze bewerben.

Höhepunkte 26/27: Von Johann Sebastian Bach bis James Bond

Neu im Konzertprogramm 2026/ 2027 ist das Format „Eine Stunde“. Hier erwartet das Publikum eine kompakte Inszenierung aus Musik, Texten und Videoeinspielungen, gemeinsam mit Gästen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Thema der ersten Ausgabe ist „Eine Stunde: Zeit“. Außerdem im Programm: Ein Neujahrskonzert mit großen Opernmomenten und Liebesgeschichten; neben Tschaikowskys „Romeo und Julia“ erklingt George Gershwins „Porgy and Bess“, dazu gibt die Geigerin Veronika Eberle ihr Debut beim Orchester mit dem Violinkonzert von Max Bruch.

Die Dirigentin Mirga Grazinyte-Tyla debütiert mit ihrer Schwester, der Pianistin Onute Grazinyte im November ebenfalls bei der NDR Radiophilharmonie.

Ihre enorme stilistische Bandbreite stellt die NDR Radiophilharmonie mit zahlreichen weiteren Projekten unter Beweis, sei es mit Johann Sebastian Bachs „Matthäus-Passion“ gemeinsam mit dem NDR Vokalensemble, dem Filmkonzert „live to Projection“ mit dem James-Bond-Film “Spectre” (2015) oder etwa Gustav Mahlers 5. Sinfonie unter der Leitung von Cornelius Meister. Noch persönlicher erlebt man die Musikerinnen und Musiker des Orchesters in der Kammermusikreihe „Blaue Stunde“ und den Kammermusik-Matineen.

Musikvermittlung 26/27

Die Musikvermittlung der NDR Radiophilharmonie bietet Angebote für verschiedene Altersgruppen. Für die Jüngsten ist das Zwergen-Abo gedacht, neu hier ist der Vorverkaufstermin am 1. Juni, der auch künftig immer auf diesem Datum liegt und so etwas mehr Orientierung bei der großen Nachfrage bietet. Erneut begibt sich ein Ensemble aus den Reihen des Orchesters auf den Weg in Schulen, in diesem Herbst führt die Schultour zu Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern. Ältere Schülerinnen und Schüler werden in den sogenannten Spurensuchen gezielt an bestimmte Werke herangeführt oder besuchen das neue Konzert „Take Five“ für alle in Schule, Studium oder Ausbildung, das im Januar 2027 Antonín Dvoraks berühmte Sinfonie Nr. 9 „Aus der Neuen Welt“ mit dem Live-Set eines Pop-Acts kombiniert.

Unterwegs 26/27

Den größten Teil ihrer Konzerte gibt die NDR Radiophilharmonie im NDR Konzerthaus an Hannovers Maschsee, doch stehen auch in der neuen Saison zahlreiche Gastspiele an; neben der Tour nach England etwa beim Festival „anima mundi“ in Pisa oder bei den „Visions“ in der Elbphilharmonie Hamburg. In Norddeutschland ist das Orchester bei den großen Festivals zu Gast, etwa gemeinsam mit Jan Lisiecki, Klavier, beim Abschluss des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Viele der sinfonischen Programme sind in Braunschweig, Wolfsburg, Uelzen, Wolfenbüttel, Kiel oder Wismar zu hören.

Vorverkaufsstarts für die Saison 26/27 im Überblick

5. Mai 2026, 11.00 Uhr:

Abonnements online und telefonisch im NDR Ticketshop erhältlich

19. Mai 2026, 10.00 Uhr:

Vorverkaufsstart für das gesamte Konzertprogramm 2026/2027

Ausnahmen:

1. Juni 2026, 12.00 Uhr – „Zwergen-Abo“

2. November 2026, 10.00 Uhr – „Phil & Chill“

Weitere Informationen: NDR.de/radiophilharmonie

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