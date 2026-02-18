Deutschlandradio

Missbrauch in der Schule

Neuer Deutschlandfunk-Podcast erzählt von Sprachlosigkeit, Schweigen und unzureichenden Konsequenzen

Berlin (ots)

Wenn sexualisierte Gewalt in der Schule passiert, dann heißt es oft: Wie konnte das unbemerkt stattfinden? Gerade in der Schule, die ein sicheres Umfeld für junge Menschen darstellen sollte. Im neuen Deutschlandfunk-Podcast "Die Lieblingsschülerin" erzählen drei junge Frauen von ihrer Schulzeit. Sie sind 15 Jahre alt, als ihre Lehrer mit ihnen eine Beziehung beginnen. Erst viele Jahre später können sie dieses grenzüberschreitende Verhalten reflektieren. Der Podcast erzählt von ihren persönlichen Erfahrungen und legt die strukturellen Probleme im Schulumfeld offen. Er fragt, wie Pädagoginnen, Lehrkräfte und Gesellschaft verantwortungsvoller mit Nähe, Macht und Sexualität umgehen können.

Marie, Hannah und Zoe - ihre Namen wurden von der Redaktion geändert - gehen in unterschiedlichen Bundesländern in die neunte Klasse. Sie machen ähnliche Erfahrungen: Lehrer treten an ihrer Schule privat mit ihnen in Kontakt, geben den Schülerinnen ihre Handynummern oder Mailadressen. Es scheint, als wollten die Lehrer ihnen nur helfen. Aber eigentlich nutzen sie den Austausch, um sich den Schülerinnen emotional und sexuell anzunähern. Es gibt einen Begriff für dieses Vorgehen: "Grooming".

Über fünf Folgen erzählen die jungen Frauen im Podcast der Journalistin und Host Britta Rotsch von ihren Erfahrungen. Das Recherche-Team von "Die Lieblingsschülerin" taucht aber auch tief in das System Schule ein. Es spricht mit Eltern der Protagonistinnen, mit Lehrkräften und Schulleiterinnen; es holt die Einschätzung von Juristinnen und Jugendschutzexperten ein. Es konfrontiert die Schulaufsichtsbehörden und zeigt, dass bei Missbrauchsfällen häufig unzureichende Konsequenzen gezogen werden, indem die Täter lediglich an andere Schulen versetzt werden.

Der Podcast "Die Lieblingsschülerin" macht sichtbar, wie mangelhaft das Thema an vielen Schulen behandelt wird. Aber auch, welche Maßnahmen bereits helfen, damit Schule ein sicherer Raum für Schülerinnen und Schüler ist. "Die Lieblingsschülerin" ist ab 26. Februar in der Deutschlandfunk-App und auf allen bekannten Plattformen abrufbar. https://www.deutschlandfunk.de/die-lieblingsschuelerin-100.html

