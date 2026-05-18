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Neue NDR Audioangebote auf Plattdeutsch und Föhrer Friesisch: „Dat Aventüer in de Ünnerwelt“ und „Mary Celeste - At riadlis am en geisterskap“

Hamburg (ots)

Mit dem interaktiven Hörspiel „Dat Aventüer in de Ünnerwelt“ und dem Podcast „Mary Celeste - At riadlis am en geisterskap“ erweitert der NDR sein Audioangebot in den norddeutschen Regionalsprachen um zwei innovative Formate.

Volker Thormählen, NDR Direktor Landesfunkhaus Schleswig-Holstein: „In ‚Mary Celeste‘ auf Fering wie auch dem ersten interaktiven Kinderhörspiel op Platt stecken viel Kreativität, Arbeit und Leidenschaft der Kolleginnen und Kollegen. Es sind Paradebeispiele für moderne, zeitgemäße Angebote in den Regional- und Minderheitensprachen, die für uns eine Herzensangelegenheit sind. Diese beiden aufwändigen Produktionen zeichnen sich durch ein hohes Maß an Nachhaltigkeit aus. Denn sowohl die friesischen Folgen von ‚Mary Celeste‘ als auch das interaktive ‚Aventüer in de Ünnerwelt‘ können jetzt über viele Jahre hinweg entdeckt und gehört werden, ohne dass sie für ihr Publikum an Relevanz verlieren.“

Plattdeutscher Gruselspaß und geheimnisvolles Schiffsunglück auf Fering

Hörspiel „Dat Aventüer in de Ünnerwelt“: Clara, Leyla und Jonte werden in die Unterwelt gesogen und begegnen einem verfluchten Skelett, einem traurigen Orpheus und furchterregenden Wesen der Mythologie. Schaffen sie es, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen und sich selbst an die Oberfläche zu retten? Im interaktiven Hörspiel können Kinder ab 9 Jahren den Verlauf der Geschichte selbst bestimmen. Ab Montag, 18. Mai 2026 auf abenteuer.ard.de zum Spielen oder zum Anhören in ARD Sounds.

Die drei Hauptrollen sprechen Ida Hansen (13), Jette Kuschner (11) sowie Lutz Philipp Graf (12) aus Schleswig-Holstein. Plattdeutsch ist für die drei Muttersprache. Mit ihnen zu hören sind Nele Larsen, Konstantin Graudus, Peter Kaempfe, Erkki Hopf sowie Ole Schloßhauer. Als Host führt Helge Albrecht (NDR SH) durch das Hörspiel. Albrecht hatte das Drehbuch mit seinem Kollegen Lornz Lorenzen ins Plattdeutsche gebracht, inzwischen belohnt mit dem 3. Platz beim Hartmut-Cyriacks-Preis für plattdeutsche Übersetzungen.

Der Podcast „Mary Celeste - Das Geheimnis des Geisterschiffs“ erzählt die Geschichte des berühmten Segelschiffes und das geheimnisvolle Verschwinden ihrer Besatzung im Jahr 1872 aus einer neuen Perspektive. Autor Bente Faust taucht in seine Familiengeschichte ein und entdeckt: Der Mythos um die „Mary Celeste“ beginnt nicht auf dem Atlantik, sondern in seiner Heimat, der Insel Föhr. Zwischen Wahrheit und Legende rekonstruiert er ein Schiffsunglück, das seit 150 Jahren Rätsel aufgibt und begibt sich auf Spurensuche nach einer Geschichte, die anders verläuft, als er erwartet. Den Podcast gibt es in ARD Sounds auf Hochdeutsch und Föhrer Friesisch (Fering) zu hören. Es ist nach „Föhr nach New York. Eine Auswanderergeschichte.“ der zweite NDR Storytelling-Podcast, der auch auf Föhrer Friesisch (Fering) erscheint.

„Mary Celeste - Das Geheimnis des Geisterschiffs“ ist eine gemeinsame Produktion vom NDR und Honig & Gold, in Zusammenarbeit mit der Ferring Stiftung.

Mit Angeboten in Plattdeutsch, Friesisch und Dänisch trägt der NDR zur Erhaltung der kulturellen Identität bei, stärkt die kulturelle Vielfalt in der Region und fördert die Sprachen regionaler Minderheiten. Die Angebote für Fernsehen, Radio und Online kommen aus dem gesamten Sendegebiet des NDR, also aus Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein und umfassen unter anderem Nachrichten, Podcasts und Hörspiele.

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