Innovations- und Digitalisierungsoffensive: Neue Fördermöglichkeiten für Unternehmen

Frankfurt am Main (ots) - - KfW-Kommunalpanel: Wahrgenommener Investitionsrückstand wächst um 15,9 Prozent auf 215,7 Milliarden Euro - Weitaus größte Probleme im Bereich Schulen sowie Straßen- und Verkehrsinfrastruktur - Kommunen planen für 2025 mit insgesamt 48 Milliarden Euro an Investitionen Die Kommunen in Deutschland berichten über einen immer weiter steigenden Investitionsstau. Bei der jährlichen Befragung ...

