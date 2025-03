uhlsport GmbH

Kempa wird neuer Ausrüster von Traditionsklub TBV Lemgo Lippe

Balingen (ots)

Mit dem TBV Lemgo Lippe gewinnt die Sportartikelmarke Kempa ab der kommenden Saison einen der prestigeträchtigsten Vereine der Handball-Bundesliga für sich. Die künftige Zusammenarbeit mit dem Traditionsklub aus der Handballhochburg Ostwestfalen-Lippe ist beidseitig langfristig angelegt.

Der TBV, der wie sein neuer Ausrüster als tief in der deutschen Handballlandschaft verwurzelt gilt, ist seit Jahren nicht nur für sportlich gute Leistungen, sondern auch für eine tolle Nachwuchsarbeit bekannt. Mit Cheftrainer Florian Kehrmann, der ebenfalls Kempa-Ambassador und außerdem der dienstälteste Trainer der HBL ist, strahlt der Klub nachhaltige Arbeit und Beständigkeit aus, die ihn mit seiner neuen Partner-Marke verbinden. Passend zur Philosophie des schwäbischen Teamsportexperten werden daher auch das Perspektivteam Team HandbALL in Liga 3 und die Nachwuchsleistungsteams des TBV vollumfänglich ausgerüstet.

Diesen Standpunkt unterstreicht auch Tim Grothaus, Head of Sponsoring bei Kempa: "Wir sind stolz darauf mit dem TBV Lemgo Lippe zukünftig einen der traditionsreichsten Clubs in der Handball-Bundesliga ausrüsten zu dürfen und freuen uns auf eine vertrauensvolle Partnerschaft. Der TBV ist, sowie auch die Marke Kempa, nicht aus der Top Riege der deutschen Handball-Landschaft wegzudenken und steht stark für langanhaltende und nachhaltige Beständigkeit im Sport."

Auch TBV-Geschäftsführer Jörg Zereike und Vertriebs- und Marketingleiter Steffen Tegeler blicken der Partnerschaft mit großer Vorfreude entgegen: "Wir sind sehr stolz, dass wir Kempa als Ausrüster für unsere Mannschaften gewinnen konnten. Kempa steht wie keine andere Marke für den Handballsport und kann, ebenso wie wir, auf eine lange Tradition zurückblicken. Mit ihrem umfassenden Sortiment und der hohen Qualität ihrer Produkte, haben sie uns absolut überzeugt und werden damit auch unseren Fans in den nächsten Jahren sicherlich viel Freude bereiten. Die Werte von Kempa, als inhabergeführtes deutsches Unternehmen mit Fokus auf Nachhaltigkeit, passen perfekt zu unserer Vereinsphilosophie. Deshalb freuen wir uns schon jetzt darauf, die nächsten Jahre mit Kempa zu gestalten, Erfolge zu feiern und gemeinsam weitere Geschichten im Handball zu schreiben", strahlen beide unisono.

"Bereits in unseren Anfängen war Ausnahmespieler Daniel Stephan ein wichtiger Kempa-Partner in der Positionierung unserer Marke im Handballsport. So sind sowohl Kempa als auch der TBV Lemgo Lippe tief im Handball verwurzelt und stehen klar für diesen Sport. Durch die Partnerschaft mit dem TBV wollen wir unmittelbar in der Region einen starken vertrieblichen Impuls setzen und auch überregional unsere Positionierung im Handballumfeld stärken. Die Partnerschaften zu Florian Kehrmann, der bereits in der Nationalmannschaft in Kempa-Trikots auflaufen durfte und Samuel Zehnder runden die Kooperation perfekt ab. Wir freuen uns außerordentlich auf die Zusammenarbeit mit Jörg Zereike und seinem Team.", so Melanie Steinhilber Mitglied der Geschäftsleitung bei Kempa.

Der Standort Lemgo soll für Kempa künftig als Leuchtturm in die Region herein fungieren und weitere Sport- und Handballbegeisterte Fans und Kunden für die Marke, ihre Qualität und die gemeinsamen Werte begeistern. Dafür sollen mit Beginn der Partnerschaft auch Räumlichkeiten in der Phoenix Contact-Arena als Showroom genutzt und die Marke erlebbar gemacht werden.

Original-Content von: uhlsport GmbH, übermittelt durch news aktuell