uhlsport GmbH

Kempa verlängert Partnerschaft mit Handball-Talent Renars Uscins

Balingen (ots)

Die renommierte Handballmarke Kempa und das Handballtalent Renars Uscins setzen ihre erfolgreiche Partnerschaft fort. Bereits als Zwölfjähriger betrat Renars in Kempa-Schuhen das Spielfeld, eine Verbindung, die sich nun mit der Vertragsverlängerung weiter festigt. Kempa begleitet den Nationalspieler seither auf seinem sportlichen Weg und ist stolz, ihn auch in Zukunft auf seinem Weg an die Spitze des Handballs zu unterstützen. Ganz im Sinne von "Einmal Kempa - immer Kempa."

Das aufstrebende Handballtalent und Spieler der deutschen Handball-Nationalmannschaft setzt auch in Zukunft auf das Expertenwissen des Sportartikelherstellers und präsentiert die Handballschuhe der Marke Kempa auf der Platte. Hier konnte sich der Anfang 22-Jährige spätestens seit der U21-Weltmeisterschaft 2023 auch international einen Namen machen.

Mit seiner dynamischen Spielweise und seinem unermüdlichen Einsatz gehört er zu den vielversprechenden Talenten der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Solche Anerkennungen seiner Fähigkeiten spiegeln sich auch in seinem wachsenden Einfluss im Team und bei wichtigen Turnieren wider, wo er immer wieder durch herausragende Leistungen auffällt.

Tim Grothaus, Head of Sponsoring bei Kempa: "Renars verkörpert genau das, was uns bei Kempa wichtig ist: Leidenschaft, Teamgeist und die Bereitschaft, stets das Beste zu geben. Wir freuen uns sehr, ihn weiter auf seinem Weg zu unterstützen und gemeinsam an einer spannenden Handballzukunft zu arbeiten. Die Geschichte von Renars ist ein schönes Beispiel dafür, wie eine Partnerschaft über viele Jahre hinweg wachsen und sich entwickeln kann."

"Kempa hat mich von den ersten Schritten meiner Karriere an unterstützt und nicht erst, als ich Aufmerksamkeit erregt habe. Diese ehrliche Zusammenarbeit zeigt das Vertrauen, das ich in euch und eure Schuhe wie den Kourtfly und den Wing Light 2.0 setze", so Renars Uscins.

Die Verlängerung dieser Partnerschaft ist ein Symbol für die tiefe Verbindung zwischen Kempa und seinen Athleten. Renars' Entwicklung ist ein eindrucksvolles Beispiel für eine Partnerschaft, die über bloße Ausrüstung hinausgeht und auf Vertrauen, Beständigkeit und gemeinsamen Werten beruht.

Melanie Steinhilber, Director Market Management und Mitglied der Geschäftsleitung der uhlsport GmbH freut sich über die Verlängerung der Partnerschaft: "Renars Uscins spielt seit seinen Handballanfängen in Kempa und steht für das Vertrauen in unsere Produkte. Seinen überragenden sportlichen Weg begleitet zu haben und dies auch weiterhin zu tun, erfüllt uns mit großer Freude. Er ist ein überragendes Handballtalent, ohne Allüren und mit unglaublichem Herzblut für seinen Sport."

Mit der Vertragsverlängerung unterstreicht Kempa einmal mehr die Bedeutung einer nachhaltigen und vertrauensvollen Partnerschaft mit jungen Talenten. Die Erinnerungen an Renars' Anfänge, festgehalten auf alten Fotos, zeigen, dass er schon damals fest mit der Marke Kempa verbunden war - eine Verbindung, die bis heute Bestand hat und weiter fortgeführt wird.

Original-Content von: uhlsport GmbH, übermittelt durch news aktuell