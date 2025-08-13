NDR Norddeutscher Rundfunk

150. Folge des N-JOY Podcasts „Deutschland3000“ – Jubiläum mit Überraschungen

Der preisgekrönte N-JOY Podcast „Deutschland3000 – ‘ne gute Stunde mit Eva Schulz“ feiert seine 150. Folge. Für die Jubiläumsfolge am Mittwoch, 13. August, hat sich Eva Schulz Podcasterin Ariana Baborie als Co-Moderatorin an ihre Seite geholt, um gemeinsam auf sechs Jahre Podcastgeschichte zurückzublicken. Unter dem Motto „zwischen Pop und Politik“ lässt der Podcast unterschiedlichste Menschen zu Wort kommen und gibt ihnen Raum, sich von überraschenden Seiten zu zeigen.

150. Folge mit besonderen Highlights: Spaß, Quiz und intime Einblicke

In der Jubiläumsfolge startet Ariana Baborie die Sendung mit einem Rückblick und gratuliert Eva Schulz zu 150 Folgen. „‚Deutschland3000‘ soll euch, mich und auch Eva auf neue Gedanken bringen“, erklärt sie. Gemeinsam spielen sie ein erinnerungsreiches Zitate-Quiz aus vergangenen Folgen, das auch humorvolle und emotionale Seiten der Gäste offenbart.

Rückblick auf bewegende Gespräche und überraschende Anekdoten

Das Quiz erinnert an prägende Momente mit Gästen wie Tara-Louise Wittwer über das Schreiben: „Ich bin so eine schreibende Person. War ich schon immer. Und Sprachnachrichten, das ist für mich ein Albtraum!“ Oder Satou Sabally, die mit ihrem Statement zu Wahlen in Zeiten von Social Media Mitglieder der Community zum Nachdenken brachte: „Ich fühl mich nicht wirklich so, als hätte ich alle Informationen ungefiltert. Und natürlich habe ich eine persönliche Wahl und ich stehe immer für Menschenrechte und für eine soziale Gemeinschaft.“

Eva Schulz erzählt zudem von besonderen Situationen hinter den Kulissen oder von seltenen Auszeiten, wie etwa im Frühjahr 2024, als sie eine kurze Pause einzog, um sich anderen Projekten zu widmen.

ADHS, Generationen und Community: Was bleibt im Gedächtnis?

Die Community wurde im Vorfeld dazu aufgefordert, ihre Lieblingsfolgen und besten Momente einzuschicken. Eine Hörerin sagt: „Mir ist gar keine bestimmte Folge im Kopf geblieben, sondern, was ich mit euch verbinde, ist, dass ich sehr, sehr oft am Montag eine Nachricht von meiner Mama kriege, die schreibt: „Hast du schon die neue Folge ‚Deutschland3000‘ gehört?“ Und wenn ich sie schon gehört habe, telefonieren wir ganz oft. Das ist unser kleines Ritual, das uns verbindet.“

Das Thema ADHS stieß in der Community auf besonders viel Interesse – viele Hörer*innen nannten als Beispiel das Gespräch mit Moderatorin Lola Weippert. Junge und ältere Hörer*innen fühlen sich durch unterschiedliche Folgen angesprochen: von Kinder- und Jugendbuchautorin Cornelia Funke bis hin zu Kabarettistin und Schauspielerin Maren Kroymann.

Musik, Spiele und „Entweder-oder“

Neben spannenden Gesprächen kommen in der Jubiläumsfolge auch musikalische Momente nicht zu kurz: Songs von Kool Savas, Marius Müller-Westernhagen oder Bodo Wartke begleiten die Rückblicke. Zum Abschluss feiert die Redaktion mit der Community eine besondere Anekdote aus den Zuhörer*innen-Nachrichten: die kuriose Socken-Sprachnachricht eines Fans.

Über „Deutschland3000 – ‘ne gute Stunde mit Eva Schulz“

„Deutschland3000“ ist ein Podcast von N-JOY (NDR), moderiert von Eva Schulz. Er bietet Gespräche mit Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Gesellschaft und bietet dabei neuartige und ungewöhnliche Einblicke in Menschen und Themen. Zum Team gehören: Eva Schulz, Merle Hömberg, Ruby-Ann Schwiethal, Sabine Lebek, Axel Schöning und Kim Vanessa Schang.

Die 150. Jubiläumsfolge von „Deutschland3000“ist ab sofort in der ARD Audiothek und auf weiteren Podcast-Plattformen verfügbar.

Link zum Podcast "Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz": https://ots.de/owaNmL

