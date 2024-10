Tag der Deutschen Einheit

Das Bürgerfest am Tag der Deutschen Einheit 2024: Schwerin begeistert am 3. Oktober mit buntem, hochkarätigem Programm

Das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober war nicht nur geprägt von protokollarischen Höhepunkten, es bot auch den zahlreichen Besuchenden in Schwerin wieder ein volles Programm. Noch bis zum Abend des 4. Oktober gibt es Gelegenheit, das Fest mit seinen zahlreichen Angeboten zu besuchen - alles natürlich kostenlos.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst im Schweriner Dom und dem Festakt im Mecklenburgischen Staatstheater - beide Veranstaltungen wurden auf dem Festgelände live übertragen - begannen in Schwerin die offiziellen Feierlichkeiten zum 3. Oktober 2024.

Es war zugleich der zweite Tag des Bürgerfests: Er bot nach dem gelungenen Auftakt am Vortag zahlreiche weitere Höhepunkte. Trotz durchwachsenen Herbstwetters zog es Tausende von Menschen auf die Festmeile, die sich durch die gesamte Schweriner Innenstadt zog. Neben spannenden Ausstellungen sowie zahlreichen Diskussions- und Informationsveranstaltungen, unter anderem auf der MV-Meile, im Forum des Plenarsaals und im Zukunftsforum, lockte vor allem Roland Kaiser mit Band Tausende zur Hauptbühne auf dem Alten Garten. Um 8 Uhr morgens hatten sich hier erste Fans postiert, um die besten Plätze für das Konzert um 20:30 Uhr zu sichern; zum späteren Soundcheck waren es bereits Hunderte. Tatsächlich musste die Publikumsfläche vor der Bühne kurz vor Beginn des Konzerts wegen zu großen Andrangs geschlossen werden. Die Fans konnten auf vier Fan-Points ausweichen, an denen sie den Auftritt von Roland Kaiser und Band live und entspannt auf großen LED-Screens verfolgen konnten.

Im Anschluss an das Konzert von Roland Kaiser begeisterte erneut die multimediale "Zeitreise": Sie ließ das Schweriner Schloss in einer spektakulären, emotionalen Sound- und Lichtshow erstrahlen - ein perfekter Ausklang des Feiertags.

Am frühen Abend hatten sich zahlreiche Menschen vor der Markt-Bühne versammelt, um bei "Deutschland singt und klingt" gemeinsam mit Schweriner Chören und dem Jugendsinfonieorchester Schwerin zu singen. Auch Persönlichkeiten und Zeitzeugen der Einheit kamen dabei zu Wort, darunter Simone Oldenburg, die stellvertretende Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, und der letzte DDR-Außenminister Markus Meckel.

Das Fest geht am 4. Oktober weiter

Das Bürgerfest wartet mit insgesamt 650 Programmpunkten an drei Tagen auf - auch am 4. Oktober gibt es also noch viel zu erleben und zu entdecken, ob Live-Konzerte, Ausstellungen, Lesungen oder Mitmach-Aktionen.

Highlights des Bürgerfests am 4. Oktober:

Bürgerdialog mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im Zukunftsforum um 13 Uhr.

im Zukunftsforum um 13 Uhr. Live-Konzert mit Pop-Sensation Zoe Wees um 20:30 Uhr auf der Hauptbühne auf dem Alten Garten, anschließend Aftershow Party mit VIZE auf dem Gelände der AIDA Urlaubswelt um 22 Uhr.

auf der Hauptbühne auf dem Alten Garten, anschließend auf dem Gelände der AIDA Urlaubswelt um 22 Uhr. Debattieren wie im Deutschen Bundestag - das Mitmach-Parlament: Hier wird erlebbar, wie das Parlament funktioniert und welche Rolle die Bundestagspräsidentin, die Fraktionen, die Regierung und die Opposition spielen. Mit Gebärdensprache-Dolmetscher. Mehrmals täglich.

Das Detail-Programm sowie weitergehende Informationen können über die Website tag-der-deutschen-einheit.de abgerufen werden.

Am 4. Oktober ist das Bürgerfest von 10-23 Uhr geöffnet, Kultur & Kulinarik bis 22 Uhr.

Informations- und Ausstellungsbereiche schließen zum Teil bereits um 20 bzw. 18 h.

Anfahrt/Anreise:

Wir empfehlen eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer das Auto nutzt, sollte die Innenstadt meiden, die ausgewiesenen P+R-Parkplätze nutzen und mit dem Schweriner Nahverkehr in die Innenstadt weiterfahren. Innenstadtparkplätze stehen nicht zur Verfügung. Im Regional- und Fernverkehr werden von der Deutschen Bahn und der ODEG Sonderzüge eingesetzt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig, um Ihre An- und Abreise mit dem Zug zu planen.

Auf dem Bürgerfest sind drei große, betreute Fahrradparkplätze vorhanden, wo Fahrräder kostenfrei angeschlossen werden können:

Fahrradgarderobe Nord - Pfaffenteich Nordufer, Alexandrinenstraße

Fahrradgarderobe Nord-Ost - Werderstraße / Grüne Straße

Fahrradgarderobe Süd - Bertha-Klingberg-Platz

Ausführliche Informationen zur Anreise gibt es unter tag-der-deutschen-einheit.de/service/anreise/

