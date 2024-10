Avon Cosmetics GmbH

Avon Brustkrebs-Initiative 2024: Feel Yourself - Selbstfürsorge, die Leben retten kann

Seit 2002 setzt sich Avon als DAS Unternehmen für Frauen erfolgreich im Kampf gegen Brustkrebs ein. Nach wie vor ist Brustkrebs die mit Abstand häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Allein in Deutschland gibt es pro Jahr 72.000 Neuerkrankungen und mehr als 17.000 Todesfälle. Dabei lässt sich Brustkrebs in 90 % der Fälle dauerhaft heilen - vorausgesetzt, die Erkrankung wird frühzeitig erkannt. Dies zum Anlass genommen, hat sich Avon das Ziel gesetzt, Frauen für dieses Thema zu sensibilisieren und über Fakten, Vorsorge- und Behandlungsmöglichkeiten aufzuklären. Um die Aktionen weiter voranzutreiben, hat es sich das Unternehmen nicht nehmen lassen, bislang weltweit bereits mehr als 951 Millionen US-Dollar zu spenden, 180 Millionen Menschen über das Thema aufzuklären und Brust-Screenings für 17 Millionen Frauen weltweit zu finanzieren.

Mit einem Teil der Spende hat Avon Deutschland auch in diesem Jahr den langjährigen Partner mamazone e. V. unterstützt, der mit rund 1.600 Mitgliedern und einem wissenschaftlichen Beirat aus Brustkrebsexperten die größte und aktivste Brustkrebs-Patientinnen-Initiative in Deutschland ist. Seit mehr als 20 Jahren Partner von Avon Deutschland finanzierte das Beauty-Unternehmen u. a. ein neues "mamazone-Mobil". Mit verschiedenen Anschauungsmaterialien ausgestattet, bricht das Mobil regelmäßig zu Infotouren durch Deutschland auf. So gelangen Informationen über Brustkrebs dorthin, wo sie dringend benötigt werden, wie beispielsweise zu Patiententagen an Kliniken, Gesundheitsmessen, Frauenläufen oder in Firmen. Vor Ort haben Betroffene sowie alle Interessierte die Möglichkeit, sich über Brustkrebs, eine frauengerechte Behandlung und die Wichtigkeit von Krebsfrüherkennung und Vorsorgeuntersuchungen zu informieren.

Wer ebenfalls unterstützen, motivieren, aufmerksam machen, ein Zeichen setzen und Solidarität zeigen möchte, kann das mit den Produkten der limitierten Avon CHARITY-Kollektion SOLIDARITÄT tun, die in diesem Oktober in die nächste Runde geht:

Schenken und Gutes tun - mit der Duftkerze SOLIDARITÄT : Der zarte Duft von Rhabarber, Zitronenblüte und weißem Moschus macht gute Laune, während das (Kerzen-)Licht eine schöne Stimmung verbreitet. Duftkerze im Glas mit einer Brenndauer von bis zu 28,5 Stunden. UVP: 12,99 EUR* (120 g)

: Der zarte Duft von Rhabarber, Zitronenblüte und weißem Moschus macht gute Laune, während das (Kerzen-)Licht eine schöne Stimmung verbreitet. Duftkerze im Glas mit einer Brenndauer von bis zu 28,5 Stunden. UVP: 12,99 EUR* (120 g) Farbe bekennen - mit einem Armband helfen und unterstützen: Pretty in Pink. Am Armband in hellem Pink baumelt ein goldfarbener Messinganhänger. Dieser ist in Form des Brustkrebs-Schleifensymbols "Ribbon" und verziert mit einem rosafarbenen Strassstein. Auch ein hübsches Geschenk für Mama, Freundin, Schwester ... UVP: 6,99 EUR*

helfen und unterstützen: Pretty in Pink. Am Armband in hellem Pink baumelt ein goldfarbener Messinganhänger. Dieser ist in Form des Brustkrebs-Schleifensymbols "Ribbon" und verziert mit einem rosafarbenen Strassstein. Auch ein hübsches Geschenk für Mama, Freundin, Schwester ... UVP: 6,99 EUR* Für ein gutes Körpergefühl - mit der pflegenden Körperlotion : Die Avon Care Calming Moisture Bodylotion spendet mit Vitamin E, Sheabutter und Rosenwasser 24 Stunden Feuchtigkeit und sorgt für strahlende, streichelzarte Haut. Und während man den Körper eincremt, kann man dabei auch gleich noch die Brüste abtasten. UVP: 7,49 EUR* (720 ml)

: Die Avon Care Calming Moisture Bodylotion spendet mit Vitamin E, Sheabutter und Rosenwasser 24 Stunden Feuchtigkeit und sorgt für strahlende, streichelzarte Haut. Und während man den Körper eincremt, kann man dabei auch gleich noch die Brüste abtasten. UVP: 7,49 EUR* (720 ml) Eine für alle(s) - mit einer Kosmetiktasche Zusammenhalt zeigen: Lippenstift, Puder ... und was frau sonst noch so für ihre Schönheit benötigt - im Inneren der Kosmetiktasche mit goldfarbener Solidaritätsschleife ist ganz viel Platz zur Aufbewahrung kleinerer Accessoires und Produkte. UVP: 12,99 EUR*

Call To Action: Feel Yourself! "Kenne deinen Körper!" Brustkrebs ist in 90 % der Fälle heilbar, wenn er früh erkannt wird. Daher sollte jede Frau ihren Körper kennen und besonders dessen Normalzustand. Denn nur wer weiß, wie seine Brüste normalerweise aussehen und sich anfühlen, ist sensibilisiert für Veränderungen und kann diese rechtzeitig wahrnehmen.

Auch den aktuellen TikTok-Trend der sogenannten #Everything Shower nutzt Avon gekonnt, um Frauen zur Selbstabtastung zu ermutigen und diese ohne großen Aufwand einfach in die tägliche Selfcare-Routine einzubauen - zum Beispiel beim Einschäumen unter der Dusche oder beim Eincremen danach.

Die Charity-Produkte der Avon Brustkrebs-Initiative 2024sind in Deutschland ab Oktober 2024 im Onlineshop auf www.avon.de oder bei Avon Beauty-Berater*innen erhältlich.

