Neue Weltspiegel-Moderatorin: Tessniem Kadiri

Nach mehr als 25 Jahren gibt Andreas Cichowicz die Moderation des Weltspiegel in jüngere Hände. Zukünftig wird Tessniem Kadiri die NDR Ausgaben des ARD-Auslandsmagazins präsentieren. Mit Natalie Amiri, Ute Brucker und Isabel Schayani bildet sie ab 2025 das Moderationsteam. Die erste Weltspiegel-Sendung moderiert sie am 16. Februar.

"Tessniem Kadiri ist ein herausragendes journalistisches Talent. Wir freuen uns sehr, dass wir sie für die Weltspiegel-Familie gewinnen konnten. Sie steht für die Strahlkraft und die erfolgreiche digitale Entwicklung des Weltspiegels. Willkommen an Bord!", so NDR Chefredakteur Adrian Feuerbacher.

Andreas Cichowicz hat mehr als 260 Weltspiegel-Sendungen moderiert.

NDR-Programmdirektorin Katja Marx:

"Andreas Cichowicz steht für herausragende Auslandsberichterstattung, als erfahrener Journalist und Moderator der Sendung, die ein Spiegel für das Geschehen in aller Welt ist. Im Weltspiegel glänzen die Auslandskorrespondenten der ARD mit ihrem fundierten Hintergrundwissen, mit Analysen und lebendigen Reportagen. Andreas Cichowicz hat die Sendung in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich geprägt - als leidenschaftlicher Korrespondent in Johannesburg und Kairo, als souveräner Moderator und als kluger Kopf."

Tessniem Kadiri wurde 2001 in Duisburg geboren und wuchs zwischen Deutschland und Marokko auf. Seit zweieinhalb Jahren präsentiert sie ATLAS, das Auslandsformat für die GenZ von NDR und funk. Zudem arbeitet sie als Autorin und Moderatorin für das TikTok-Format "nicetoknow" des WDR und für die gesellschaftspolitische Kinder- und Jugend-Sendung "neuneinhalb" des KIKA. Im vergangenen Jahr hat sie im ZDF Studio New York hospitiert, derzeit absolviert sie ein IJP-Journalisten Stipendium in Slowenien. Sie schreibt als freie Journalistin. Das MEDIUM Magazin hat Tessniem Kadiri 2024 zu einer der "Top30 bis 30 Journalist:innen des Jahres" gekürt.

In den vergangenen Jahren konnte der Weltspiegel sein Publikum stetig vergrößern, auf dem Sendeplatz am Sonntag um 18.30 Uhr im Ersten haben in diesem Jahr durchschnittlich mehr als 2 Mio. Menschen eingeschaltet und sorgten damit für eine Durchschnittsquote von 10.8 Prozent, der beste Wert seit mehr als 20 Jahren. "Sonntag ist einfach der richtige Tag, um sich mit Ruhe den Weltspiegel-Geschichten zu widmen", ist sich der scheidende Moderator und NDR-Chefredakteur Andreas Cichowicz sicher. Der Weltspiegel wird von NDR, WDR, SWR und BR im Wechsel für die ARD produziert.

Inzwischen ist aus dem wöchentlichen Auslandsmagazin im Fernsehen eine digitale Markenfamilie geworden. Mindestens einmal pro Woche wird der Weltspiegel-Podcast für die ARD Audiothek produziert, einmal pro Monat eine Weltspiegel-Doku für die ARD Mediathek. Der "Weltspiegel" ist auch auf Social Media erfolgreich in den vergangenen beiden Jahren hat der Weltspiegel auf TikTok, Instagram und YouTube jeweils zweistellige Zuwachsraten erreicht. Die Nutzerinnen und Nutzer schätzen Informationen aus aller Welt aus erster Hand.

