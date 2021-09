NDR Norddeutscher Rundfunk

"Wie demokratisch bist Du? Das Experiment": Das NDR "Kulturjournal" und tagesschau24 untersuchen das Demokratieverständnis von heute

Hamburg (ots)

Im Superwahljahr 2021 scheint das Ideal der westlichen Demokratie an Strahlkraft verloren zu haben. Immer weniger Menschen scheinen Vertrauen in Institutionen zu haben, der Ruf nach mehr Bürgerbeteiligung wird lauter. Das Format "Wie demokratisch bist Du? Das Experiment" untersucht das Demokratieverständnis von heute. Welche Bedeutung wird Meinungsfreiheit und Minderheitenschutz gegeben, und was passiert, wenn alle wirklich mitreden können? "Wie demokratisch bist Du? Das Experiment" ist eine Gemeinschaftsproduktion vom NDR "Kulturjournal" gemeinsam mit tagesschau24 und der Social Media-Redaktion der tagesschau.

"Im Social Web wird die Idee der direkten Demokratie im Grunde längst gelebt", sagt Marcus Bornheim, Chefredakteur von ARD-aktuell. "Daumen hoch, Daumen runter, die Mehrheit gibt die Richtung vor. Aber ist das wirklich demokratischer?" Diese Frage werde in "Wie demokratisch bist Du? Das Experiment" kontrovers diskutiert. Christoph Bungartz, Leiter der Abteilung "Kultur und Wissen" im NDR: "Was die meisten Menschen unter Demokratie verstehen, hat mehr mit einer Idee und einem Ideal zu tun als mit der Realität der indirekten, repräsentativen, parlamentarischen Demokratie der Bundesrepublik". Eben deshalb sei es so wichtig, ein Bewusstsein für demokratische Prozesse zu schaffen. "Gemeinsam mit den Kolleg*innen des NDR Kulturjournals ist es uns gelungen, ein crossmediales Format zu entwickeln, das über alle Altersgruppen hinweg einen Einblick liefert in das häufig sehr unterschiedliche Verständnis von Demokratie", so Marcus Bornheim.

In "Wie demokratisch bist Du? Das Experiment" stellen sich sieben Frauen und Männer den Fragen von tagesschau24-Moderator Michail Paweletz. Was verstehen sie unter Demokratie? Wie schätzen Sie den Zustand unserer Demokratie ein? Im Verlauf des Experiments untersuchen sie unter anderem, was passiert, wenn das "Volk" bedingungslos regiert und hinterfragen sich dabei selbst: Was, wenn mein Anliegen keine Mehrheit findet? Wäre alles nicht viel einfacher, wenn einer allein entscheidet? Würde ich auf meinen persönlichen Vorteil verzichten, um Minderheiten zu integrieren? Gibt es andere, neue Beteiligungsformen, die unsere Demokratie bereits jetzt oder zukünftig ergänzen können? Expert*innen ordnen die Diskussion ein.

Das crossmedial angelegte Format "Wie demokratisch bist Du? Das Experiment" besteht aus drei zehnminütigen Einzelfolgen und einer 30-minütigen Langfassung. Die Einzelfolgen sind am 7.9., 10.9. und 13.9. auf den tagesschau-Channels von YouTube und Instagram zu sehen, begleitet von Berichten bei facebook und TikTok. Die Langfassung steht vom 7. September an in der ARD Mediathek. Das NDR Fernsehen zeigt den 30-Minüter im Rahmen eines Thementages "Demokratie" am 13. September um 22.45 Uhr im "Kulturjournal extra". Bei tagesschau24 wird die Langfassung von "Wie demokratisch bist Du? Das Experiment" am 14. September um 21.45 Uhr zu sehen sein.

Auf NDR.de können die User*innen parallel dazu über ein Quiz erfahren, was die Deutschen zu Themen wie Volksentscheiden, Meinungsfreiheit oder politischer Teilhabe denken. Anhand von Fragen, die die Robert-Bosch-Stiftung 2021 einer repräsentativ ausgewählten Gruppe stellte, können sie schätzen, wie viel Prozent der Deutschen sich eine starke Führung wünschen oder Statements zustimmen wie "Politiker sind nur Marionetten der dahinter stehenden Mächte". Die Ergebnisse der Studie werden von einer Expertin eingeordnet. Quiz und Interview sowie die Videos zum Thema und Beiträge zur Entwicklung der Demokratie in Norddeutschland finden die Nutzer*innen ab dem 7. September unter ndr.de/demokratie.

Drei Einzelfolgen ab 7. September auf den tagesschau-Channels von YouTube und Instagram; 30-minütige Langfassung ab 7. September in der ARD Mediathek, am 13. September im "Kulturjournal" im NDR Fernsehen

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell