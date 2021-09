NDR Norddeutscher Rundfunk

"N-JOY Weltweit" ausgezeichnet: Deutscher Radiopreis für bestes Informationsformat

Hamburg (ots)

Das beste Radio-Informationsangebot des Jahres kommt von N-JOY: Bei der Gala zum Deutschen Radiopreis am Donnerstag, 2. September, ist das junge Programm des NDR für "N-JOY Weltweit" ausgezeichnet worden. Die NDR Reporterinnen Gina Thoneick und Carolin Wöhlert nahmen die Ehrung entgegen, Laudatorin war die Fernsehjournalistin Antonia Rados. Eine unabhängige Jury des Grimme-Instituts hat die Preisträgerinnen ausgewählt.

NDR Intendant Joachim Knuth: "N-JOY Weltweit ist eine Weltreise zum Hören - und eine gelungene Kombination aus der großen journalistischen Kraft unserer ARD-Auslandsstudios und den modernen Erzähl- und Erkläransätzen der Kolleginnen von N-JOY. Man lernt viel, ohne belehrt zu werden. Eine verdiente Auszeichnung!"

In der Begründung der Jury des Grimme-Instituts heißt es: "N-JOY Weltweit" bietet engagierte Nachrichten zur Globalisierung. Das junge Programm des NDR nimmt uns mit hinaus über den Horizont der einzelnen Nachrichtenmeldung und ordnet sie ein in das weltweite Zusammenspiel von Wirtschaft, Politik, Ökologie und Gesellschaft. Das Format bietet neue Zusammenhänge, detaillierte Einblicke und eine kluge Kommentierung - in einer lockeren Anmutung. "N-JOY Weltweit" ist ein exzellentes Beispiel dafür, wie etablierte Programme ein klassisches Nachrichtenformat auffrischen können und daher absolut preiswürdig."

Die Verleihung des Deutschen Radiopreises 2021 wurde deutschlandweit live von öffentlich-rechtlichen und privaten Radiosendern übertragen und im Netz gestreamt. Im NDR Fernsehen ist die Show zeitversetzt zu sehen, ebenso in weiteren Dritten Programmen der ARD.

