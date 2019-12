NDR Norddeutscher Rundfunk

Neues NDR Silvester-Highlight mit Anneke Kim Sarnau, Oliver Wnuk u. a.: "Käse und Blei" Sendetermine: Dienstag, 31. Dezember, 17.55 und 23.05 Uhr, NDR Fernsehen

Käse schmelzen und Blei gießen mit Familie und Freunden: Was Sören (Oliver Wnuk) und Maike (Anneke Kim Sarnau) für den Silvesterabend penibel geplant haben, läuft schon bei der Vorspeise komplett aus dem Ruder. Alle drei Paare, die am Tisch sitzen, sowie Großmutter Gudrun (Barbara Schöne) offenbaren im Laufe des Abends (un)gewollt schwer verdauliche Wahrheiten und intimste Geheimnisse. Es geht um Trüffel und Sex, um Hungerstreik und Ehebruch, um falsche Vorsätze und richtige Überraschungen. Um Zwölf finden sich Gastgeber und Gäste schließlich im Krankenhaus wieder ...

Mit der neuen schwarzhumorigen Komödie "Käse und Blei" stimmt das NDR Fernsehen am Dienstag, 31. Dezember, auf das Jahresende ein - um 17.55 und 23.05 Uhr (bis 24.00 Uhr folgt danach nur noch "Dinner for One oder Der 90. Geburtstag"). Neben Anneke Kim Sarnau, Oliver Wnuk und Barbara Schöne spielen in dem 30-minütigen Silvester-Highlight u. a. Nikola Kastner, Johannes Kienast, Bettina Lamprecht und Holger Stockhaus. Regie führte Felix Koch ("Großstadtrevier"). Das Buch schrieb Robert Löhr - er bekam für die Koproduktion "Das Institut - Oase des Scheiterns", an der auch der NDR beteiligt war, den Bayerischen Fernsehpreis, als "beste Innovation" gab's für "Das Institut" zudem den Deutschen Comedypreis.

