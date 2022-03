Allgemeine Zeitung Mainz

Kommentar von Ralf Heidenreich zu autofreien Sonntagen

Die autofreien Sonntage zu Zeiten der Ölkrise im Jahr 1973 waren ohne Zweifel ein schönes Familienevent. Die Älteren werden sich erinnern. Doch einen entscheidenden Beitrag zum Spritsparen leisteten sie nicht. So gesehen dürfte die wegen des Krieges in der Ukraine zunehmend geforderte Wiederbelebung der autofreien Sonntage, sollten sie denn beschlossen werden, lediglich symbolische Bedeutung haben. Anders sieht es schon mit den ebenfalls eingeforderten Tempolimits von 100 km/h auf Autobahnen und 80 auf Landstraßen aus. Sie wirkten 1973 und würden auch heute wirken. Doch durchsetzen ließen sie sich nicht. Hierzulande entfacht ja bereits der Vorschlag eines Tempolimits von 130 einen Sturm der Entrüstung. Niemand werde gezwungen, mit 200 km/h und vielen PS über die Autobahn zu brettern, heißt es in Regierungskreisen. Ein schöner Satz mit einer klaren Botschaft: Wirklich und nachhaltig Sprit sparen lässt sich nur, wenn man defensiv fährt, das Auto wenn möglich öfter mal stehen lässt und sich für sparsame Verbrenner oder Elektroautos entscheidet. Hier ist aber noch viel Überzeugungsarbeit nötig.

