DIE ZEIT

CHE Hochschulranking 2021: Aktuelle Ergebnisse für die Regionen in Baden-Württemberg: Südosten

Bodensee

Oberschwaben

Hamburg/Gütersloh (ots)

Studierende bewerten im aktuellen CHE Hochschulranking, das heute im ZEIT Studienführer 2021/22 sowie auf ZEIT CAMPUS online erscheint, ihre Studienbedingungen. In diesem Jahr wurden die Fächer Biochemie, Biologie / Biowissenschaften, Chemie, Geografie, Geowissenschaften, Informatik, Mathematik, Medizin, Pflegewissenschaft, Pharmazie, Physik, Politikwissenschaft, Sport / Sportwissenschaft und Zahnmedizin untersucht.

Am Bodensee bieten die Universität Konstanz und die private Zeppelin Universität in Friedrichshafen hervorragende Studienbedingungen im Fach Politik- / Sozialwissenschaften. Interessierte können dabei jeweils von den unterschiedlichen Lehrprofilen profitieren, die ebenfalls im CHE Ranking dargestellt werden. An der Universität Konstanz werden auch die Fächer Biologie / Biowissenschaften, Chemie und Physik mehrfach von den Studierenden gelobt. In Ulm punktet das Fach Mathematik an der Universität vielfach bei den Studierenden.

"Nach einem Jahr Ausnahmezustand an den Schulen besteht die Sorge, dass der Studienstart in diesem Jahr durch Corona-bedingte Unterrichtslücken erschwert sein könnte. Die Hochschulen der Regionen bieten ihren neuen Studierenden jedoch eine sehr gute Unterstützung am Studienanfang", erläutert Frank Ziegele, Geschäftsführer des CHE Centrum für Hochschulentwicklung, eines der zahlreichen Ergebnisse des Rankings.

Beispiele für besondere Stärken der Hochschulen in dieser Region:

Die Studierenden im Fach Politik- / Sozialwissenschaften an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen urteilen sehr gut über ihre allgemeine Studiensituation. Die Uni bekommt zudem mehrfach sehr gute Bewertungen, u.a. für die Betreuung durch die Lehrenden, die Unterstützung im Studium und für ein Auslandsstudium, das Lehrangebot, die Studienorganisation, die Prüfungen und den Wissenschaftsbezug sowie für Ausstattungsmerkmale. Die Unterstützung am Studienanfang ist sehr gut.

Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen bietet eine sehr gute Unterstützung am Studienanfang und einen guten Kontakt zur Berufspraxis im Fach Informatik. Die Studierenden loben die Studienorganisation.

Die Universität Konstanz kann ebenfalls im Fach Politik- / Sozialwissenschaften bei ihren Studierenden punkten: Die allgemeine Studiensituation, die Studienorganisation sowie die Unterstützung im Studium und für das Auslandsstudium, das Lehrangebot, die Prüfungen und der Wissenschaftsbezug werden sehr gut bewertet. Sehr zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation sind zudem die Biologie / Biowissenschaften-, Chemie- und die Informatik-Studierenden. In allen drei Fächern fühlen sie sich sehr im Studium unterstützt. In Biologie / Biowissenschaften bewerten die Studierenden darüber hinaus die Exkursionen, die Laborpraktika und die Vermittlung fachwissenschaftlicher sowie fachübergreifender Kompetenzen sehr gut, in Chemie die Studienorganisation, die Laborpraktika und die fachwissenschaftlichen, methodischen sowie fachübergreifenden Kompetenzen. Die Studienorganisation und die Bibliotheksausstattung bekommen auch von den Mathematik- und den Physik-Studierenden sehr gute Bewertungen. Physik-Studierende loben darüber hinaus die Betreuung, die Unterstützung für ein Auslandsstudium sowie die Laborpraktika. In allen aktuell untersuchten Fächern bietet die Universität Konstanz eine sehr gute Unterstützung am Studienanfang.

An der Universität Ulm schneidet das Fach Mathematik in den Augen der Studierenden bei den Kriterien Betreuung, Unterstützung im Studium, Studienorganisation, Prüfungen und Bibliotheksausstattung sehr gut ab. Biologie / Biowissenschaften-Studierende loben die Exkursionen und die Vermittlung fachwissenschaftlicher Kompetenzen, Informatik-Studierende und die Physik-Studierenden die IT-Infrastruktur und die Ausstattung der Arbeitsplätze. Die Physik-Studierenden loben darüber hinaus auch die Studienorganisation. Die Fächer Medizin und Zahnmedizin glänzen in der Forschung bei den Zitationen pro Publikation und den Promotionen pro ProfessorIn. In fast allen Fächern wird eine sehr gute Unterstützung am Studienanfang geboten.

An der Hochschule Ravensburg-Weingarten sind die Informatik-Studierenden sehr zufrieden mit der Studienorganisation und den Räumen.

Alle Spitzengruppenplatzierungen der Hochschulen in der Region im CHE Hochschulranking 2021/22 finden Sie unter http://www.che.de/downloads/ranking2021/presse/che-ranking2021-suedost-bodensee-oberschwaben.pdf

Das Ranking ist mit rund 120.000 befragten Studierenden und mehr als 300 untersuchten Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen (HAW) sowie Dualen Hochschulen und Berufsakademien der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum.

Das CHE Hochschulranking fragt die aktuell Studierenden nach ihren Studienbedingungen sowohl im Allgemeinen als auch zu konkreten Kriterien wie Betreuung, Unterstützung im Studium oder für ein Auslandsstudium, das Lehrangebot, die Studienorganisation oder die Prüfungen. Ebenso die Angebote zur Berufsorientierung, der Wissenschafts- oder Praxisbezug, die Räume, die Bibliotheksausstattung oder die IT-Infrastruktur werden von ihnen beurteilt. Darüber hinaus werden vom CHE Fakten zu Lehre und Forschung erhoben.

Der ZEIT Studienführer veröffentlicht Auszüge aus dem Ranking und beantwortet Fragen rund um den Einstieg ins Studium, den passenden Studienort und die Finanzierung. Martin Spiewak, Chefredakteur des ZEIT Studienführers: "Neben dem Ranking hilft der Studienführer mit einer Vielzahl von Hintergrundinformationen, Tipps und Tests allen, die an einem Studium interessiert sind, eine bewusste Entscheidung zu treffen."

Ergänzt wird dies durch das Online-Angebot von ZEIT CAMPUS ONLINE: Interaktive Suchmöglichkeiten unterstützen dabei, aus dem gesamten Ranking die passende Hochschule zu finden. Das CHE Hochschulranking ist ab sofort unter www.zeit.de/che-ranking abrufbar.

Der ZEIT Studienführer 2021/22 ist ab heute für 9,95 Euro überall im Handel oder unter www.zeit.de/studienfuehrer erhältlich.

Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell