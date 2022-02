Allgemeine Zeitung Mainz

Toxisch

Kommentar von Stephen Weber zu Hasskommentaren

Er ist wie digitales Gift, der Hass, der in den Adern der sozialen Netzwerke pulsiert. Nach dem Doppelmord an zwei Polizisten sind in digitalen Blasen von Querdenkern und anderen demokratiefeindlichen Milieus Kommentare abgesetzt worden, die an Widerwärtigkeit kaum zu überbieten waren. Dass in Rheinland-Pfalz nun eine eigene Ermittlungsgruppe gegen sogenannte Hate Speech vorgeht, ist richtig - und längst überfällig. Man muss die Verantwortlichen eigentlich sogar fragen: Warum jetzt erst? Seit Monaten hasst, hetzt, schäumt, ätzt und tobt im Internet eine toxische Subkultur gegen den Staat und einen Großteil der pflichtbewussten Bevölkerung munter vor sich hin. Mehr oder weniger sanktionsfrei. Dabei leben wir schon lange in zwei gleichberechtigten Welten, einer analogen Welt und einer digitalen. Das bedeutet, dass Verbrechen im digitalen Raum vonseiten des Staates längst genau so eifrig verfolgt und bestraft werden müssten wie im analogen Raum. Das braucht Personal, das braucht Know-how, das braucht dauerhafte Ermittlungsteams fürs Digitale. Aber: Auch die Strukturengeber hinter dem Hass müssen mehr in die Pflicht genommen werden. Google, Facebook, Twitter, ihre Plattformen sind die Multiplikatoren geistiger Brandstiftung. Sie müssen ebenfalls strafrechtlich für die Inhalte auf ihren Kanälen belangt werden dürfen. Und sie müssen noch strenger verpflichtet werden, mit den Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten bei der Identifizierung von Tätern. All das wären wichtige Schritte, um den wilden Hass im Netz wieder zu domestizieren. Denn: Das Internet darf nicht noch weiter zur Keimzelle für Hetze verkommen.

