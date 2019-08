Merlin Entertainments Group Deutschland

365 Tage Familien-Spaß satt in bis zu 21 tollen Freizeitattraktionen

Hamburg (ots)

Die Merlin Jahreskarte feiert den Sommer 2019 mit einer großen SALE Aktion. Für kurze Zeit gibt es die beliebte Jahreskarte für bis zu 21 tolle Freizeitattraktionen in Deutschland und Nachbarländern schon ab 80EUR pro Person.

Langeweile? Gibt es mit der Merlin Jahreskarte nie! Abwechslungsreiche Freizeitattraktionen für die ganze Familie warten mit tollen Neuigkeiten und Events darauf, entdeckt zu werden.

Alles, was sich Familien für einen unvergesslichen Spätsommer-Ausflug nur wünschen können, finden sie im LEGOLAND® Deutschland Resort in Günzburg. Rasante Achterbahnfahrten durch einzigartige LEGO® Welten, witzige Shows und an jeder Ecke ein neues Abenteuer. Die Gäste trainieren an der Seite der NINJAGO® Helden, treffen die LEGO Friends und tauchen in die zehn abenteuerlichen Themen-Welten von Rittern, Entdeckern, Forschern und Piraten ein. Bei spätsommerlichen Temperaturen machen zahlreiche Wasserattraktionen wie der Wellenreiter, Käpt´n Nicks Piratenschlacht oder die Dschungel X-pedition besonders viel Spaß.

Unvergessliche Veranstaltungen sorgen auch in der zweiten Jahreshälfte für Spannung: Vom 19. bis 25. August soll mit Hilfe aller kleinen und großen Gäste eine knapp zwei Meter hohe Pyramide aus 500.000 LEGO Steinen entstehen. Ab dem 12. Oktober lädt Graf LEGO wieder zum schaurig-schönen Halloween-Spektakel ein - mit Trick-or-Treat-Haus, Gruselpfad und allerlei gespenstigen Überraschungen.

Auch Norddeutschlands größter Freizeitpark begrüßt Merlin Jahreskarten Inhaber mit einem abwechslungsreichen Programm. Von A wie Achterbahn wie Z wie Zombies: Im Heide Park Resort wird den Besuchern auch dieses Jahr einiges geboten! Von "Colossos - Kampf der Giganten", Europas höchster und schnellster Holzachterbahn, über das Reallife Game "Zombie Escape" erleben Merlin Jahreskarten Inhaber im Sommer rund 40 Attraktionen und Shows ohne Ausschlusstage. Im Herbst feiert das Heide Park Resort dann im gesamten Oktober Halloween. An 6 Terminen erleben Grusel-Fans echten Halloween-Spaß bis 22 Uhr, unter anderem mit 3 Horror-Attraktionen, Achterbahnfahren im Dunkeln und großem Feuerwerk. An insgesamt 28 Tagen im Oktober gibt es ein Halloween-Programm für Familien mit Kindern und alle, die die schaurig-schöne Halloween-Atmosphäre erleben möchten.

Abseits der Freizeitparks genießen Merlin Jahreskarten Inhaber jede Menge Neuigkeiten in den vielseitigen Indoor Attraktionen. Mit neuen Shows sorgen die Dungeons in Hamburg und Berlin für schaurig-lustige Momente, und im Madame Tussauds Berlin kommt jeder seinen Lieblingsstars näher als je zuvor. Echte WOW-Momente sind garantiert! Auch in den acht deutschen SEA LIFE Aquarien warten auf Groß und Klein das ganze Jahr über verschiedenste spannende Events. Egal ob im Wettstreit mit den Helden der Ozeane, die ihre Superkräfte unter Beweis stellen, beim Tauchgang mit den LEGO® Meeresentdeckern, beim spektakulären Hai-Event, auf Kaperfahrt mit gefürchteten Piraten und wunderschönen Meerjungfrauen oder beim Aufdecken der verwunschenen Mythen der Meere... hier kommt jeder auf seinen Geschmack.

Die Merlin Jahreskarte gibt es noch bis zum 14. August 2019 zum unschlagbaren SALE Preis schon ab 80 EUR pro Person. Aber aufgepasst: das Angebot gilt nur für kurze Zeit. Mit der Merlin Jahreskarte können 12 Monate lang die vielfältigen Attraktionen der bunten Merlin Welt entdeckt werden. Die Merlin Jahreskarte ermöglicht den Inhabern den Eintritt in alle 16 deutschen Merlin Attraktionen. Mit der Merlin Premium Jahreskarte geht es sogar noch über die Grenzen Deutschlands hinaus.

Hinweise zum Unternehmen:

MERLIN ENTERTAINMENTS plc ist die größte europäische Entertainment-Gruppe und die zweitgrößte weltweit - mit über 110 Attraktionen in 23 Ländern auf vier Kontinenten. Ziel der Gruppe ist es, Millionen Besuchern jeden Tag aufs Neue einzigartige und unvergessliche Momente zu schenken. Um dies zu erreichen, wird auf den Einsatz und die Leidenschaft der Teams sowie auf die innovative Stärke der unverwechselbaren Marken vertraut.

Mit 12 Marken weltweit etablierten Marken werden unvergessliche Momente für Besucher weltweit geschaffen. Zu Merlin Entertainments plc gehören die Marken SEA LIFE, Madame Tussauds, LEGOLAND, The Coca-Cola London Eye, The Dungeons, Gardaland Resort, LEGOLAND Discovery Centres, Little BIG City, Alton Towers Resort, Warwick Castle, THORPE PARK Resort, Blackpool Tower, Heide Park Resort, Sydney Tower Eye und SKYWALK. Alle Marken sind unverwechselbar, faszinierend und innovativ und haben großes Wachstumspotential für die Zukunft. Mehr Informationen auf www.merlinentertainments.biz.

