Saison-News 2019: Neue Attraktionen, mehr Adrenalin und ein Jahr Freizeitspaß zum Sale-Preis

Colossos kommt zurück ins Heide Park Resort und ein gigantischer Kampf zwischen Feuer und Holz beginnt. Im neuen Themenbereich LAND DER PHARAONEN im LEGOLAND® Deutschland Resort begeben sich die Gäste auf eine actionreiche Schatzjagd ins Alte Ägypten.

Imposanter denn je und mit einer neuen gigantischen Story kehrt Europas höchste und schnellste Holzachterbahn Colossos 2019 zurück ins Heide Park Resort und im LEGOLAND® Deutschland Resort können sich Groß und Klein gemeinsam auf unvergessliche Abenteuer im neuen Themenbereich LAND DER PHARAONEN freuen. Die Merlin Jahreskarte startet mit spektakulären Neuigkeiten in die Freizeitparksaison 2019. Pünktlich zum Saisonstart gibt es die Merlin Jahreskarte zum Sale Preis bereits ab 80 EUR pro Person - ein Jahr freier Eintritt in bis zu 21 Attraktionen in Deutschland und Europa, darunter acht SEA LIFE Aquarien in Deutschland, das Madame Tussauds Berlin, Das Hamburg und Berlin Dungeon und viele mehr.

Im Heide Park Resort wird es dieses Jahr so richtig colossal. Drei Jahre lang ruhte Colossos bis nun ein gigantischer Kampf beginnt. Eine dunkle Macht mit leuchtenden Augen und lodernden Flammen bahnte sich im Vorborgenen ihren Weg - tief unter der Erde und droht die Ikone zu vernichten. Der Kampf der Giganten beginnt!

Aber auch die kleinen Besucher kommen im Heide Park Resortnicht zu kurz. Peppa Pig, Ghostbusters 5D, Drachenzähmen die Insel und viele weitere Fahrgeschäfte warten auf die vielen kleinen Abenteurer!

Am 6. April 2019 eröffnet auch das LEGOLAND® Deutschland Resort seine Pforten und bietet seinen Gästen im neuen Themenbereich LAND DER PHARAONEN eine actionreiche Schatzjagd im Alten Ägypten. Bei der interaktiven Pyramiden Rallye stehen die Familien vor der Herausforderung mit Schnelligkeit und Treffsicherheit den Feuerzauber des Pharaos Amset Ra zu bannen. Hoch hinaus geht's bei der Wüsten X-kursion: Nichts für schwache Nerven und Abenteurer mit Höhenangst, denn in luftigen Höhen warten weitere spannende Abenteuer auf alle Entdecker.

Mit der Merlin Jahreskarte können die rund 40 Attraktionen und Shows des Heide Parks und des LEGOLAND Deutschland Parks die gesamte Saison über ohne Ausschlussdaten besucht werden.

Darüber hinaus bietet die Merlin Jahreskarte für alle Abenteurer, die einfach nicht genug kriegen können, attraktive Rabatte auf unsere Resorts im Heide Park Resort, LEGOLAND® Deutschland Resort, LEGOLAND Billund Resort und dem Gardaland Resort.

Die Merlin Jahreskarte gibt es ab dem 04. April 2019 zum unschlagbaren Sale Preis für ab 80 EUR pro Personen. Aber aufgepasst: das Angebot gilt nur für kurze Zeit. Mit einer Merlin Jahreskarte können 12 Monate lang die vielfältigen Attraktionen der bunten Merlin Welt entdeckt werden, von abwechslungsreichen Attraktionen, übersensationelle Fahrgeschäfte bis hin zu außergewöhnlichen Abenteuern.

Hinweise zum Unternehmen:

MERLIN ENTERTAINMENTS plc ist die größte europäische Entertainment-Gruppe und die zweitgrößte weltweit - mit über 110 Attraktionen in 23 Ländern auf vier Kontinenten. Ziel der Gruppe ist es, Millionen Besuchern jeden Tag aufs Neue einzigartige und unvergessliche Momente zu schenken. Um dies zu erreichen, wird auf den Einsatz und die Leidenschaft der Teams - sowie auf die innovative Stärke der unverwechselbaren Marken vertraut.

Mit 12 Marken weltweit etablierten Marken werden unvergessliche Momente für Besucher weltweit geschaffen. Zu Merlin Entertainments plc gehören die Marken SEA LIFE, Madame Tussauds, LEGOLAND, The Coca-Cola London Eye, The Dungeons, Gardaland Resort, LEGOLAND Discovery Centres, Little BIG City, Alton Towers Resort, Warwick Castle, THORPE PARK Resort, Blackpool Tower, Heide Park Resort, Sydney Tower Eye und SKYWALK. Alle Marken sind unverwechselbar, faszinierend und innovative und haben großes Wachstumspotential für die Zukunft. Mehr Informationen auf www.merlinentertainments.biz.

