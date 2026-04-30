Neue Westfälische (Bielefeld)

Verdi-Chef sieht Angriff auf alle Bereiche des Sozialstaats

Bielefeld (ots)

Bielefeld. Der Chef der Vereinigten Dienstleistungsgesellschaft Verdi, Franke Werneke, warnt davor, Reformen auf dem Rücken der Beschäftigten durchzusetzen. "Es gibt gerade einen Angriff auf praktisch alle Bereiche des Sozialstaats - auf Arbeitnehmerrechte, Kündigungsschutz, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das schafft bei den Menschen ein Bewusstsein, dass nichts selbstverständlich ist, sondern im Zweifelsfall verteidigt werden muss. Dafür braucht es Gewerkschaften. Ich kann kein nachlassendes Engagement bei Tarifauseinandersetzungen feststellen", sagt Werneke im Interview mit der Tageszeitung "Neue Westfälische" (Bielefeld). "Teile der Bundesregierung glauben, dass eine wirtschaftliche Erholung nur durch Sozialabbau und Rückbau von Arbeitnehmerrechten möglich ist. Zumindest der Kanzler, Katherina Reiche, Carsten Linnemann und Jens Spahn sind offenbar fest davon überzeugt. Ich halte das für eine komplette Fehlanalyse."

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