20 Jahre elfenbein studios: Hamburger Designagentur feiert Jubiläum

Seit 20 Jahren ist die Hamburger Designagentur elfenbein studios eine feste Anlaufstelle für Marken, die Wert auf herausragendes Brand- und Packaging-Design legen. Nur wenige Schritte vom Hamburger Hauptbahnhof entfernt hat sich die mit internationalen Designpreisen ausgezeichnete Agentur im Herzen von St. Georg zu einem kreativen Hotspot entwickelt und betreut heute namhafte Unternehmen wie Henkel, Frosta, Niederegger, Rossmann oder Rewe.

Mit den Kunden gewachsen

Von Beginn an verfolgt elfenbein studios den Anspruch, Markenauftritte zu entwickeln, die Konsument:innen berühren und gleichzeitig im Handel überzeugen. Über zwei Jahrzehnte hinweg ist daraus ein starkes Netzwerk und ein nachhaltiger Kundenstamm entstanden. "Über die vielen Jahre haben wir nicht nur ein großartiges Team aufgebaut, sondern auch langjährige Partnerschaften mit wertvollen Kunden gepflegt", sagt Anthony Slotta, Inhaber von elfenbein studios.

Seine Mitinhaberin Colette Baeker ergänzt: "Die größte Auszeichnung ist für uns, dass wir unsere Kunden oft über viele Jahre hinweg begleiten und gemeinsam mit ihnen wachsen dürfen. Dieses Vertrauen ist das Fundament unserer Arbeit."

Ein Team, alle Kompetenzen

Heute beschäftigt die Agentur 35 Mitarbeiter:innen und deckt mit den Bereichen Strategie, Design und Artwork alle entscheidenden Disziplinen für eine erfolgreiche Designagentur ab. Diese interdisziplinäre Struktur ermöglicht es, Projekte von der strategischen Markenentwicklung bis zur kreativen Umsetzung nahtlos zu begleiten - und Kund:innen sowohl Flexibilität als auch Effizienz zu bieten.

Ausblick in die Zukunft

Zum 20-jährigen Jubiläum blickt die Agentur nicht nur zurück, sondern auch nach vorn: Das Team arbeitet kontinuierlich daran, Trends im Packaging- und Brand-Design frühzeitig zu erkennen und in innovative Konzepte zu übersetzen. Nachhaltigkeit, digitale Erlebnisse und emotionale Markendesigns spielen dabei eine immer größere Rolle.

"Unsere Branche ist ständig in Bewegung - genau das macht sie so spannend. Unser Ziel ist es, auch in Zukunft kreative Impulse zu setzen und Designs zu schaffen, die Konsument:innen nachhaltig begeistern", so Baeker.

Mit 20 Jahren Erfahrung, einem starken Team und einem gewachsenen Kundenstamm sieht sich elfenbein studios bestens aufgestellt, um auch in den kommenden Jahrzehnten Marken erfolgreich in Szene zu setzen.

