KiKA von ARD und ZDF auf der didacta 2026 in Köln

Angebote für frühe Bildung und digitale Orientierung

Wie Kinder in einer mediatisierten Welt sicher, kreativ und selbstbewusst aufwachsen können, zeigt KiKA von ARD und ZDF mit seinen Angeboten. Vom 10. bis 14. März 2026 präsentiert sich KiKA auf der didacta in Köln am Gemeinschaftsstand von ARD, ZDF und Deutschlandradio sowie in den Foren Bildungsperspektiven und Frühkindliche Bildung. Pädagog*innen, Lehrkräfte und Bildungsinteressierte erhalten Einblicke in Formate, medienpädagogische Inhalte und Digitalangebote.

KiKA am Gemeinschaftsstand von ARD, ZDF und Deutschlandradio / Halle 08.1, Stand B044/C045 | 10.-14. März 2026

Am Stand stellt KiKA von ARD und ZDF medienkompetenzfördernde Angebote für Vorschulkinder, Grundschulkinder und Preteens vor - darunter "KiKAninchen" (KiKA), "Team Timster" (KiKA/NDR/rbb) sowie "handy_crush" (KiKA/funk). Die Messe-Besucher*innen erhalten Anregungen, wie sich Inhalte praxisnah in den Unterricht und die pädagogische Arbeit integrieren lassen. Für den Austausch mit KiKA stehen Mitarbeitende zur Verfügung, sie erläutern Hintergründe, Einsatzmöglichkeiten und didaktische Ansätze.

Panel im Forum Frühkindliche Bildung / "Sprachentwicklung und Sprachförderung mit KiKA-Vorschulangeboten" / Halle 8, F-79/E-70 | 13. März 2026 | 10:30 - 11:15 Uhr

Wie kann Sprachförderung im Vorschulalter medial wirksam unterstützt werden? Bei dem Panel stellen Diana Jung und Peter Morgenstern KiKA-Vorschulangebote vor - von der Kikaninchen-App über die Serie "Nitso und das zottelige Alphabet" (KiKA) bis zur "KiKA-Baumhaus Vorlesezeit" (KiKA). Gezeigt wird, wie Kinder spielerisch erste Lesekompetenzen erwerben. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Kreativmagazin "ENE MENE BU" (KiKA): Ausgewählte Inhalte in Deutscher Gebärdensprache eröffnen weitere Zugänge, wobei gebärdende Kinder ihre Perspektiven aktiv einbringen.

Interaktive Lesung im Forum Bildungsperspektiven / "KiKA kommt zu dir! - Vorlesezeit" / Halle 08.1, Stand B-40/C-41 | 14. März 2026 | 13:00 Uhr

Vorlesen schafft gemeinsame Momente, stärkt die Vorstellungskraft und kann die Freude an Geschichten nachhaltig fördern. Bei der "KiKA kommt zu dir! - Vorlesezeit" nimmt Christian Bahrmann, bekannt aus "KiKAninchen", das Publikum mit in eine interaktive Lesung. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Austausch mit dem KiKA-Moderator sowie für Erinnerungsfotos mit Kikaninchen.

Unterrichtsmaterialien "so geht MEDIEN" - in Zusammenarbeit mit KiKA

Gemeinsam mit der Medienkompetenzplattform "so geht MEDIEN" (BR) stellt das Medienmagazin "Team Timster", eine Koproduktion des NDR, des rbb und KiKA, Unterrichtsmaterialien bereit, die Kinder zu einem reflektierten und kreativen Umgang mit Medien anregen. In kurzen, humorvollen Videos beleuchten Soraya Jamal und Tim Gailus digitale Alltagsthemen - vom Smartphonegebrauch bis zur kreativen Videogestaltung.

