Miträtseln und mitfiebern: Das "Dein Song"-Musikquiz auf kika.de

Spannende Quizfragen, exklusive Online-Angebote und die Chance auf Tickets zur Finalshow

Mit dem Start der 18. Staffel von "Dein Song" (ZDF) seit dem 23. Februar 2026 bei KiKA von ARD und ZDF hält das Erfolgsformat ein besonderes Highlight für die Fans bereit: Auf kika.de kann bei dem interaktiven "Dein Song"-Musikquiz bis zum 8. März 2026 mitgerätselt werden. Daneben warten online auf kika.de sowie in der KiKA-App noch weitere zahlreiche exklusive Inhalte sowie Mitmach-Angebote.

Mit der neuen Staffel erweitert KiKA das Songwriting-Format um ein digitales Mitmach-Erlebnis, das Fans noch näher an die jungen Talente heranführt. Beim "Dein Song"-Musikquiz wird jeden Tag eine neue Quizfrage veröffentlicht, die es zu lösen gilt. Das Besondere daran: Die Fragen stammen direkt von den jungen Songwriting-Talenten der aktuellen Staffel. Wer aufmerksam die Folgen verfolgt und sein Musikwissen unter Beweis stellt, hat die Chance, eine Reise zur Finalshow nach Köln zu gewinnen, um hautnah dabei zu sein, wenn sich entscheidet, wer "Songwriterin oder Songwriter des Jahres" 2026 wird.

Doch damit nicht genug: Das Angebot auf kika.de und in der KiKA-App bietet zur 18. Staffel weitere Benefits. Neben ausführlichen Video-Steckbriefen zum Moderations-Duo, der neuen "Dein Song"-Jury sowie zu allen teilnehmenden Kandidatinnen und Kandidaten, stehen zahlreiche exklusive Inhalte bereit. Unter anderem gib es regelmäßige Votings rund um "Dein Song" und das Thema Musik. Als besonderes Feature wartet außerdem ein brandneues Musik-Game ("First Sound") rund um die Songwriting-Talente und ihre Songs.

Auf den "Dein Song" TikTok- und -Instagram-Channels präsentiert Hostin Jeannie Naomi Wagner zudem spannenden interaktiven Content, fordert die Nachwuchs-Talente in musikalischen Challenges heraus und blickt hinter die Kulissen des Wettbewerbs.

"Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sind Gordana Großmann und Corinna Loos.

Die Fans verfolgen die "Dein Song"-Reise über vier Wochen hinweg in 16 Folgen - immer montags bis donnerstags auf kika.de, in der KiKA-App und um 19:25 Uhr bei KiKA sowie im ZDF-Streamingportal und in der ZDFtivi-App. Alle Folgen stehen am jeweiligen Ausstrahlungstag bereits ab 5:00 Uhr morgens online first auf den KiKA- und ZDF-Plattformen bereit.

