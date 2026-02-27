KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Goat Girl": Außergewöhnliche Animations-Premiere ab 2. März 2026 bei KiKA

Mit Humor, Herz und Hörnern durchs Teenie-Leben

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Gigi ist 13, neugierig, selbstbewusst und wurde von Ziegen großgezogen. Doch der Schritt in die Menschenwelt stellt ihr Leben komplett auf den Kopf. "Goat Girl" (KiKA) erzählt liebevoll und mit viel Charme von Identität, Freundschaft und dem Mut, zu sich selbst zu stehen. Die neue 26-teilige Animationsserie ist ab 2. März 2026 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar und immer montags bis freitags um 16:35 Uhr bei KiKA zu sehen. Untertitel sind verfügbar.

"Goat Girl" richtet sich an Preteens zwischen 9 und 13 Jahren - eine Serie, die Mädchen stärkt, Mut macht und zeigt, dass Anderssein eine echte Superkraft sein kann. Mit einem unverwechselbaren Animationsstil und vielen liebevollen Details greift sie typische Alltags- und Beziehungsthemen auf. Probleme dürfen hier auch mal aufgefressen werden. Hauptsache, man bleibt so, wie man ist.

Zum Inhalt: Gigi ist bereit für die Highschool, zumindest aus Sicht ihrer Ziegeneltern. Aufgewachsen fernab der Zivilisation, bedeutet der Wechsel auf eine Schule für Menschen für sie einen echten Kulturschock: Hausaufgaben, Bücher oder Besteck sind ihr ebenso fremd wie die sozialen Regeln unter Gleichaltrigen. Doch Gigi begegnet all dem neugierig, selbstbewusst und auf ihre ganz eigene Art. An der Gutgenug Academy schließt sie neue Freundschaften und erlebt typische Schulprobleme: Ob Prüfungsangst, Eifersucht oder der Wunsch dazuzugehören - all das kann ihr nichts anhaben. Für Gigi ist Anderssein kein Hindernis, sondern ihre Stärke. Genau darum geht es in der Serie: Du bist gut so, wie du bist.

"Goat Girl" ist eine Produktion von Daily Madness, MIAM!animation und Thuristar im Auftrag von KiKA. Bei KiKA wurde "Goat Girl" von Sonja Sairally und Corinna Schier redaktionell betreut.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell