Von der Idee bis zum Laufsteg - das Fashion-Abenteuer bei "KiKA LIVE Style Stars" ab 27. Oktober

KiKA begleitet junge Modetalente auf dem Weg zur eigenen Kollektion

Erfurt

"KiKA LIVE Style Stars" begleitet kreative Nachwuchstalente auf ihrem Weg zur eigenen Modekollektion - von der ersten Idee bis zur großen Laufsteg-Präsentation. In einem dreitägigen Workshop an der AMD Akademie Mode & Design in München entwickeln sechs Teilnehmende ihre persönliche Kollektion. Jeder Tag steht für eine zentrale Etappe im Designprozess: Ideenfindung, Schnittentwicklung und handwerkliche Umsetzung.

Ergänzt wird das Programm durch schnelle Design-Challenges, die unter Zeitdruck gelöst werden. Ob Upcycling, Thrift-Styling oder die Kreation aus Wegwerfmaterialien - die Aufgaben fördern Improvisationstalent und gestalterische Vielfalt. Die Ergebnisse werden direkt vor einer wechselnden Jury aus der Fashionszene präsentiert. Geplant sind unter anderem Gäste wie Designerin und TikTok-Star Paula ("unlabeled"), Fashion Influencerin Victoria West und Designerin Alima Darouiche.

Den Abschluss bildet eine große Live-Show in Erfurt, bei der die finalen Outfits auf dem Catwalk vor der prominenten Jury und weiteren Acts gezeigt werden - ein echtes Highlight für die jungen Talente und ein inspirierender Einblick in die Welt der Modegestaltung. Als musikalischer Höhepunkt sorgt Sänger Gregor Hägele mit seiner emotionalen Performance für eine besondere Atmosphäre im Studio.

Vom 27. bis 29. Oktober können Kinder und Jugendliche von 20:00 bis 21:00 Uhr auf kika.de direkt mit den Kandidatinnen chatten und ihnen Fragen stellen. Am

30. Oktober haben sie außerdem von 19:50 bis 21:00 Uhr zudem die Möglichkeit, live Kommentare und Fragen in die Show zu schicken und so aktiv am Geschehen teilzunehmen.

"KiKA LIVE Style Stars" verbindet Kreativität, Nachhaltigkeit und Persönlichkeitsentwicklung in einem innovativen Format, das Modebegeisterte und das junge Publikum gleichermaßen anspricht. Verantwortlich bei KiKA ist Miriam Steinhoff unter redaktioneller Mitarbeit von Tina Wilß.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

