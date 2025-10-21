KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Hex Hex Halloween" ab 24. Oktober 2025 bei KiKA und im ZDF

Schaurig-schöne Geschichten und hexenstarke Premieren

Wenn die Zaubertränke brodeln und die Hexenbesen tanzen, dann heißt es bei KiKA und ZDF wieder "Hex Hex Halloween". Vom 24. bis 26. Oktober 2025 warten auf alle Hexen-Fans magische Film- und Serienhighlights auf allen Plattformen. Ausgewählte Angebote sind mit Untertiteln verfügbar.

Am Wochenende vor Halloween startet bei KiKA und ZDF der Film- und Serienmarathon rund um Hexen und andere schrecklich-schöne Gestalten. Eingeleitet wird das Halloween-Special am Freitag, 24. Oktober 2025, um 19:30 Uhr, bei KiKA, auf kika.de und in der KiKA-App mit der Gruselkomödie "Spuk unterm Riesenrad" (KiKA/MDR/ZDF), angelehnt an den gleichnamigen DDR-Klassiker von 1979.

Am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Oktober 2025, dreht sich alles um die Abenteuer von "Bibi Blocksberg" und "Bibi und Tina" (beide ZDF). Los geht es im ZDF mit ausgesuchten Animationsfolgen von "Bibi Blocksberg" - darunter zwei Premieren: Bei "Bibi Blocksberg - Das Schabernaxel" kommen die Junghexen Bibi, Schubia und Flauipaui einem mysteriösen Geheimnis rund um das Spukwesen namens Schabernaxel auf die Schliche und eine entlaufene Hündin stellt Bibi in "Bibi Blocksberg - Der Findelhund" (alle ZDF) vor eine schwere Entscheidung.

Bei KiKA geht das Hexenwochenende mit "SingAlarm - Verhexte Reiterferien wie bei Bibi und Tina" (ZDF) weiter. Auch hier folgen ausgewählte Episoden von "Bibi Blocksberg" und "Bibi und Tina". Zauberhafte Filmhighlights runden das Angebot von ZDF und KiKA mit dem CGI-Animations-Special "Der grässliche Ghul" (KiKA) und den Realverfilmungen "Bibi & Tina - Voll verhext!", "Bibi & Tina - Mädchen gegen Jungs", "Bibi & Tina - Tohuwabohu total" und "Bibi & Tina - Einfach anders" (alle ZDF) ab.

Alle Inhalte sowie thematisch passende Votings, Spiele und Bastelanleitungen sind auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

