Avionero

Inmitten andauernder Konflikte fordert das gemeinnützige Startup Avionero die Reisebranche mit einer Spendenzusage von 10 % seines Umsatzes heraus

Malmö, Schweden (ots/PRNewswire)

Die Reiseplanungs-Website Avionero, die zuvor bereits Russinnen und Russen geholfen hat, Putins Mobilmachung zu entgehen, springt nun nach der Schließung von USAID erneut ein. Das Unternehmen spendet nicht nur 10 % seines Gewinns, sondern auch 10 % seines gesamten Umsatzes für wohltätige Zwecke – und ruft die gesamte Reisebranche dazu auf, ebenfalls Verantwortung zu übernehmen.

Dabei handelt es sich nicht um eine einmalige Aktion von Avionero. Das aufstrebende Unternehmen unter den Flugvergleichsportalen verfolgt langfristig das Ziel, eine positive globale Entwicklung aktiv mitzugestalten. Schon zuvor hatte Avionero internationale Aufmerksamkeit erregt, als es russischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern half, der militärischen Mobilmachung in Putins Russland zu entkommen. Jetzt richtet das Unternehmen seinen Blick auf die Folgen der Schließung von USAID unter der Trump-Regierung – eine Entscheidung, die weite Teile der weltweiten Wohltätigkeitsarbeit zum Erliegen brachte.

„Mit der Zunahme von Konflikten in der Welt wird der Bedarf an Hilfe nicht weniger, sondern mehr. Gleichzeitig sind die Gewinnspannen in der Reisebranche gestiegen – es gibt also Spielraum, um zu helfen. Und wer helfen kann, hat auch eine moralische Verpflichtung dazu", sagt Lars Kristensson, CEO und Gründer von Avionero, und fügt hinzu:

„Wir meinen es ernst, und deshalb fordern wir den Rest der weltweiten Reisebranche, insbesondere alle großen Unternehmen, dazu auf, unserem Beispiel zu folgen.

Wenn sich nur ein paar Prozent der Reisebranche dieser Initiative anschließen würden, wäre es möglich, alle 5.300 gekündigten USAID-Verträge wiederherzustellen – und viele neue Verträge zu schließen, die sich weltweit positiv auf die Gesundheit und Sicherheit der Menschen und die Umwelt auswirken."

Abschließend ruft Kristensson auch Reisende zum Mitmachen auf: „Wir appellieren an alle Nutzerinnen und Nutzer und Reisenden, bei der Wahl ihrer Reiseanbieter darauf zu achten, bei wem sie buchen – damit wir gemeinsam möglichst viel Gutes bewirken können."

OFFIZIELLES VIDEO DER CHARITY CHALLENGE:

https://youtu.be/Far9Ccl51pI

INFORMATIONEN ZU AVIONERO:

Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 entdecken immer mehr Nutzerinnen und Nutzer die Vorteile der einzigartigen Reiseplanungsplattform. Mit einer KI-basierten Suchmaschine hilft die Website dabei, die besten Flüge zu finden – ganz gleich, wie flexibel oder festgelegt die individuellen Reisevorstellungen sind. Dabei können sogar Vorlieben wie Klimazonen oder Reisethemen in die Planung einbezogen werden.

PRESSEKIT:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Pui2t1EXsTWLR3YMwG-208pZO0Rjk2vA

WEBSITE:

https://avionero.com

