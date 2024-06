KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Wir sind die Dorfbande" feiert Premiere bei KiKA

Dörfliche Idylle trifft kindliche Abenteuerlust ab 14. Juni 2024

Erfurt

Von ihrem Baumhaus aus beginnt die Dorfbande ihre Abenteuer, erkundet einen erloschenen Vulkan oder stiehlt Kirschen von den Bäumen des benachbarten Bauern. In dem sonst so ruhigen Kleinwiesental sorgt die Bande für jede Menge Aufregung, muss sich aber auch gegen ihre Widersacher durchsetzen. Wie das gelingt, zeigt die 52-teilige Animationsserie "Wir sind die Dorfbande" (ZDF) ab 14. Juni 2024. Zur Premiere startet die Serie mit einem Special um 17:25 Uhr, anschließend sind täglich neue Folgen um 17:40 Uhr KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen.

"Wir sind die Dorfbande" gibt in eindrucksvoller 3D-Animation einen gleichermaßen authentischen, einfühlsamen und spannenden Einblick in den kindlichen Alltag auf dem Land. Die Serie erzählt über das Aufwachsen in dörflicher Idylle, zeigt wie sich Kinder in spielerischen Rivalitäten messen und ihren Platz in der Gruppe und im Leben finden. Im Mittelpunkt stehen ihre Gefühle und die unterschiedlichen Beziehungen zueinander.

Die französisch-belgische Animationsserie ist eine Produktion von La Station Animation unter der Regie von Romain Borrel. Für das ZDF verantwortet Ingo Weis die Redaktion.

Zum Inhalt: Die elfjährige Emma zieht mit ihrer Familie auf das Land, ins verschlafene Kleinwiesental. Während die Eltern naturnahes Leben suchen, hat Emma das Gefühl, im Mittelalter gelandet zu sein. Ihr Bruder hingegen freut sich auf neue Spielkameraden. Und auch das erste Aufeinandertreffen mit der Dorfjugend ist für Emma wenig ermutigend: Zwei sich nicht wohlgesonnene Kinderbanden buhlen um die beiden Neuankömmlinge. Schneller als ihnen lieb ist, müssen sie sich für eine der Banden entscheiden. Das Dorfleben nimmt rasant an Fahrt auf, und Emma stellt bald fest, dass das Leben in Kleinwiesental spannender ist, als sie es für möglich gehalten hätte.

