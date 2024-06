KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

KiKA und TOP: Talente e.V. fördern Nachwuchs

Gewinnerkonzept des Drehbuchwettbewerbs "NÄHE & DISTANZ" bekanntgegeben

Erfurt (ots)

TOP: Talente e.V., die Akademie für Film und Fernsehdramaturgie, und KiKA haben im Rahmen des Deutschen Kinder Medien Festivals Goldener Spatz in Erfurt die Gewinner des Drehbuchwettbewerbs "NÄHE & DISTANZ" bekanntgegeben. Die Nachwuchstalente Mirko Muhshoff und Kai Zwettler, beide Absolventen des Masterstudiengangs Medienkunst an der Bauhaus-Universität Weimar, überzeugten mit der Kurzfilm-Idee "BALKONIEN".

Der Wettbewerb, initiiert von TOP: Talente und KiKA, fand in diesem Jahr erstmals statt. Gesucht wurde ein Kurzfilmkonzept für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren, das sich mit zwischenmenschlichen Beziehungen, dem Miteinander in unserer hochdigitalisierten Zeit auseinandersetzt. Die Gewinner können sich nicht nur über ein Preisgeld von 8.000 Euro von TOP: Talente freuen, sondern erhalten zudem redaktionelle Unterstützung von KiKA, um ihr Drehbuch zu entwickeln.

Die Jury, bestehend aus Branchenexpertinnen wie Petra Kohnen (TOP: Talente), Ingelore König (Produzentin), Silke Haverkamp und Corinna Schier (beide KiKA), lobte insbesondere die kreative Darstellung des Eintauchens in fremde Welten und das poetische sowie vielschichtige Skript, das spannende Generationsverbindungen schafft.

Logline: Die 12-jährigen Alma und Parssa entdecken ein Portal in einer leerstehenden Wohnung ihres Plattenbaus, das sie unerwartet auf einen Balkon in Tokio führt. Leider funktioniert das Portal nur in eine Richtung, der Weg zurück in ihre Welt ist verschlossen. Um sich zu retten, müssen sie über ihren Balkonrand hinausschauen.

