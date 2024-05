KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

KiKA zur Europawahl 2024

Wissenswertes rund um Europa, Beteiligung und Demokratie

Erfurt (ots)

Vom 6. bis 9. Juni 2024 setzen Menschen aus 27 europäischen Ländern ihr Kreuz auf dem Stimmzettel und wählen Abgeordnete für das EU-Parlament. Im Vorfeld der Wahl gibt es bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player jede Menge altersgerechte Wissens-Angebote rund um die Themen Europäische Union, Demokratie und dem Leben in Europa.

"Die Checker Web-Show: Europawahl - Was geht mich das an?" (BR), ab 31. Mai 2024 auf kika.de und im KiKA-Player (UT)

Checker Tobias Krell zeigt, warum die Europawahl wichtig ist und welche EU-Gesetze unser Leben beeinflussen. Im Gespräch mit der 18-jährigen Marisol erfährt er, welche Hoffnungen und Wünsche junge Menschen mit Europa verbinden.

"neuneinhalb: Europawahl - Warum die EU dich braucht" (WDR), 2. Juni 2024, 8:50 Uhr bei KiKA (UT)

Reporterin Luam ist in Berlin bei dem Jugendevent Local EYE unterwegs und verteilt dort Geschenke, die die Vorteile der EU symbolisieren. Sie trifft auf den 18-jährigen Ole Teschke, der für die Europawahl kandidiert, und diskutiert mit engagierten Jugendlichen, wie sie zur Stärkung der EU beitragen können.

"PUR+: Wie geht Demokratie?" (ZDF), 4. Juni 2024, 19:25 Uhr bei KiKA (UT/DGS)

In einer Demokratie dürfen alle mitbestimmen -wie das mit vielen verschiedenen Menschen und Meinungen funktioniert, erforscht Eric Mayer gemeinsam mit Schüler*innen in einem Experiment. Politik-Expertin Dr. Eva Krick erläutert, wie Bürgerbeteiligungen ablaufen und warum Meinungsfreiheit wichtig ist.

"logo! extra: Was geht, Europa?" (ZDF), 6. Juni 2024, 19:25 Uhr bei KiKA (UT/DGS)

Die EU hat einiges zu bieten. Reporterin Simone reist mit dem "logo!"-Team in verschiedene Mitgliedsstaaten und findet heraus, was die Länder in Wirtschaft, Kultur, Tourismus, Bildung und Umweltschutz draufhaben.

"Checker Tobi: Der Europa-Check" (BR), 8. Juni 2024, 19:25 Uhr bei KiKA*(UT)

Was verbindet die Menschen in Europa und warum haben sich einige Länder zur EU zusammengeschlossen? Tobias Krell spricht mit Bürger*innen aus verschiedenen Ländern und besucht das Europäische Parlament in Brüssel.

Alle Beiträge können auch (*ab sofort) auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden. Ausgewählte Angebote sind mit Untertiteln und in Deutscher Gebärdensprache verfügbar.

