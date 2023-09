KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Premiere: "Superhero Academy"

Live-Action-Serie ab 18. September 2023 bei KiKA

Erfurt

Eine Schule für die Superheldinnen und Superhelden von morgen? In "Superhero Academy" (ZDF) erleben fünf Kinder ein aufregendes erstes Schuljahr mit einem eher unkonventionellen Stundenplan. Die Live-Action-Serie vereint Elemente aus Comedy, Action und Drama und ist ab 18. September 2023, montags bis freitags um 13:55 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen.

Zum Inhalt: Blaze könnte vor Freude platzen, denn er wurde an der legendären Superhero Academy aufgenommen. Blöd nur, dass er offenbar gar keine Superkräfte besitzt. Jetzt muss er sich so einiges einfallen lassen, um nicht aufzufliegen. Doch dann weckt ein Bohnenauflauf ungeahnte Kräfte. Blaze, Raymond, Tele, Alpha und Uno gehören zu den auserwählten Kindern, die dazu bestimmt sind, Superheldinnen und Superhelden zu werden. Gemeinsam müssen sie sich den teils äußerst unkonventionellen Unterrichtseinheiten ihrer Lehrkräfte stellen und lernen, ihre individuellen Superkräfte zu beherrschen. Dabei kommt es immer wieder zu aberwitzigen Situationen und Missgeschicken, die auch nicht den Augen der Direktorin und des Hausmeisters verborgen bleiben. Ein aufregendes erstes Schuljahr an der Superhero Academy nimmt seinen Lauf.

Die mit vielen irrwitzigen Ideen gespickte Live-Action-Serie ist eine Produktion von Seefood TV für NRK. Die Redaktion beim ZDF verantwortet Karsten Klüner.

