KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Schau in meine Welt!"-Premieren im März und April

Kinder zeigen, was sie begeistert und bewegt

Erfurt (ots)

Bei "Schau in meine Welt!" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr) teilen Kinder ihre Träume mit und zeigen, was sie begeistert. Sie reden darüber, was sie bewegt und schlagen damit Brücken auch zu aktuellen Themen. Jonas und Friedrich sind als Reporter im Einsatz, Ruby und John rasen mit fast 50 km/h durch eine Naturrodelbahn, Josi ist die Jüngste in der Tischtennis-Bundesliga und Linus trainiert für die Deutschen Meisterschaften im Wasserspringen. Die Doku-Reihe wird jeden Sonntag, 20:30 Uhr bei KiKA gezeigt und kann jederzeit im KiKA-Player oder auf kika.de abgerufen werden.

"Jonas und Friedrich: Zwei Reporter wollen es wissen" (SWR) am 5. März 2023 um 20:30 Uhr

Wenn sie Mikrofon und Kamera in der Hand halten, sind Friedrich (12) und Jonas (11) in ihrem Element. Die beiden Berliner vereint ihre große Leidenschaft für das Reporter-Dasein. Sie stehen dabei sowohl vor als auch hinter der Kamera und gestalten Videobeiträge, Podcasts und Zeitungsartikel: Nachrichten für Kinder - von Kindern gemacht. Verantwortlich zeichnet Claudia Schwab (SWR).

"Ruby und John - Kurven kratzen auf der Naturrodelbahn" (rbb) am 19. März 2023 um 20:30 Uhr

Zu Fuße der Ammergauer Alpen trainieren die Geschwister Ruby und John auf einer Naturrodelbahn. Mit fast 50 km/h sausen sie durch den Eiskanal. Auch in diesem Jahr wollen sie ihr Können in Wettkämpfen unter Beweis stellen. Vor besondere Herausforderungen stellt sie allerdings der Klimawandel, denn die letzten Monate waren zu warm und es lag zu wenig Schnee in den Alpen. Die beiden fragen sich, wie sich Klimaveränderung und ihr Sport miteinander vereinbaren lassen. Redaktionelle Verantwortung für diese Episode übernimmt Anke Pelzer (rbb).

"Josi - mit 12 in der Tischtennis-Bundesliga" (hr) am 23. April 2023 um 20:30 Uhr

Josi ist die jüngste Tischtennisspielerin, die es jemals in die Bundesliga geschafft hat. Sie trainiert so viel wie ein Fußball-Profi, manchmal schon morgens vor der Schule. Die Zwölfjährige spielt in der Bundesliga sogar gegen Erwachsene, so etwas gab es noch nie. Josi zeigt, dass sie trotzdem Zeit findet für ihre Freundinnen, ihre Familie und den Hund. In diesem Jahr wird sie zum ersten Mal bei den Deutschen Meisterschaften spielen - und in ein paar Jahren will sie zu den Olympischen Spielen. Die Redaktion für diese Folge übernimmt Tanja Nadig (hr).

"Linus der Wasserspringer ... auf dem Weg zur Meisterschaft" (rbb) am 30. April um 20:30 Uhr

Saltos und Schrauben stehen für den elfjährigen Linus an der Tagesordnung, denn der Berliner trainiert mehrmals in der Woche Wasserspringen. Er hat das Ziel, in diesem Jahr zum ersten Mal bei den Deutschen Meisterschaften mitzuspringen und sich mit anderen in seiner Altersgruppe zu messen. Seine Eltern und er sind gespannt, ob das harte Training am Ende mit einem vorderen Platz belohnt wird. Die Episode ist unter der redaktionellen Verantwortung von Anke Pelzer (rbb) entstanden.

Die Reihe "Schau in meine Welt!" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr) ist eine Einladung von Kindern für Kinder, Lebenswelten kennenzulernen, die ihnen bislang unbekannt waren. Die verschiedenen Dokumentationen zeigen Kinder aus aller Welt, die unterschiedlichste Geschichten erzählen, sie aber durch ihr Kindsein miteinander verbinden.

