Streaming-Highlights im KiKA-Player und auf kika.de

"Dein Song - Zurück im Wettbewerb" (KiKA/ZDF) Online-Only ab dem 27. Februar auf kika.de und im KiKA-Player

Premiere | Songwriting-Contest

Die ausgeschiedenen Kandidat*innen der 15. Staffel von "Dein Song" erhalten bei "Dein Song - Zurück im Wettbewerb" eine zweite Chance, um sich mit einem neuen Song für die 16. Staffel zu qualifizieren. Zusammen mit Web-Reporterin Leontina und Online-Jurorin Wilhelmine arbeiten sie an ihren Songwriting-Fähigkeiten.

"Dein Song" (ZDF): Musikvideos der Finalist*innen ab 10. März 2023 und Live-Finale am 17. März 2023 auf kika.de

Premiere | 15. Staffel des Songwriting-Contests | Ausstrahlung montags bis donnerstags um 19:25 Uhr, Live-Finale am 17. März 2023 um 19:05 Uhr

Drei Songwriting-Duos und elf Songwriter*innen im Alter von 14 bis 18 Jahren stellen sich einer musikalischen Herausforderung und sind über vier Wochen in 16 Episoden "Dein Song" (ZDF) zu sehen, die bereits einen Tag vor linearer Ausstrahlung auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar sind.

Die finalen Musikvideos stehen ab 10. März 2023 online zum Abruf bereit, das Finale wird am 17. März 2023 ab 19:05 Uhr live bei KiKA und auf kika.de gezeigt.

Mitmachen: Chat-Angebote zu "Dein Song" am 2., 9., 17. und 20. März 2023 auf kika.de

Im KiKA-Chat können sich "Dein Song"-Fans zum Songwriting-Contest austauschen. Am 2. März 2023 chatten ab 19:50 Uhr die beiden Jury-Mitglieder Luca Hänni und Kelvin Jones, am 9. März 2023, 19:45 Uhr werden die diesjährigen Finalist*innen bekannt gegeben, und der Chat zum Finale am 17. März 2023 startet um 19:00 Uhr. Der oder die Gewinner*in von "Dein Song" steht am 20. März 2023 ab 20:00 Uhr zum Austausch bereit.

"TickTack Zeitreise mit Lisa & Lena" (SWR) 2. Staffel Online-First ab 15. März 2023 auf kika.de und im KiKA-Player

Premiere | Geschichtsformat | Ausstrahlung ab 22. März 2023, mittwochs um 19:25 Uhr

Lisa und Lena nehmen das Publikum mit auf eine spannende Entdeckungsreise in die Vergangenheit. In der 2. Staffel von "TickTack Zeitreise mit Lisa & Lena" erfahren die Zwillinge in fünf Episoden mehr über die Geschichte Europas, des Urlaubs, der Einwanderung, des Radios und des Umweltschutzes.

"Arthur und die Freunde der Tafelrunde" (SWR): zehn Folgen der 3. Staffel Online-First ab 17. März 2023 auf kika.de und im KiKA-Player

Premiere | Animationsserie | Ausstrahlung ab 22. März 2023 täglich um 19:00 Uhr

Arthur und seine Freunde sind Knappen am Hof von Camelot. Gemeinsam mit Prinzessin Guinevere und Zauberschülerin Morgan stellen sie sich tapfer gegen die Feinde von König Uther. Zugleich weht durch sie ein neuer Wind in Camelot - der Wind der Gerechtigkeit, Gleichheit und Rücksicht auf die fragile magische Welt der Zauberwesen.

"Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess" (MDR) Online-First ab 18. März 2023 auf kika.de und im KiKA-Player

Spielfilm | Ausstrahlung 25. März 2023 um 13:25 Uhr

Sam macht mit seiner Familie Urlaub auf der niederländischen Insel Terschelling. Dort lernt er das Mädchen Tess kennen, die einen verrückten Plan hat: Innerhalb einer Woche will sie ihren leiblichen Vater kennenlernen, der allerdings noch gar nichts von ihr weiß. Fasziniert von Tess verbringen die beiden eine abenteuerliche Woche miteinander.

"Schloss Einstein & Die Pfefferkörner - Auf Gangsterjagd" (ARD/MDR/NDR) ab 24. März 2023 auf kika.de und im KiKA-Player

Premiere | Serien-Crossover | Ausstrahlung am 24. März 2023 um 19:30 Uhr

Im Serien-Crossover sorgen ein Einbruch und ein gestohlener Goldschatz für ein großes Abenteuer, eine spannende Gangsterjagd und ein ganz besonderes Team. Ob die Einsteiner*innen und Pfefferkörner ihren ersten gemeinsamen Fall lösen können, ist am 24. März 2023 um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen. Auf kika.de finden Fans der beiden Serien weitere Inhalte und Spiele.

"Schloss Einstein" (ARD/MDR/KiKA) 26. Staffel Online-First ab 26. März 2023 auf kika.de und im KiKA-Player

Premiere | Serie | Ausstrahlung ab 27. März 2023, montags bis freitags um 14:35 Uhr

Die neue "Schloss Einstein"-Staffel verspricht spannende Experimente. Denn im neuen Schuljahr nimmt das Albert-Einstein-Gymnasium an einem Zukunftswettbewerb für Thüringer Schulen teil. Alle Folgen können bereits einen Tag vor ihrer Ausstrahlung bei kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.

Neues in der KiKANiNCHEN-Welt

Frühling mit Kikaninchen und Freund*innen auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App

Pünktlich mit den ersten Sonnenstrahlen finden Vorschulkinder ab März ein lehrreiches und kreatives Frühlingsangebot auf kikaninchen.de. Neben vielen Frühlingsvideos und Bastelideen wecken Gute-Laune-Lieder die letzten Winterschläfer.

"Vorlesegeschichten für dich" auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App

Ab sofort gibt es monatlich zwei neue Vorlesegeschichten zu entdeckten: "Plitsch, Platsch - Plitsch, Platsch" am 1. März 2023 und "Robin kommt" am 15. März 2023, gelesen von Juri.

Beschäftigungstipp: Fenstergarten bei "ENE MENE BU - und dran bist du" (KiKA)

Die Gartenzeit beginnt und bei "ENE MENE BU" wird gezeigt, wie aus Einmachgläsern und Getränkekartons ein Fenstergarten gebastelt werden kann. Der Bastelbogen ist auf kikaninchen.de abrufbar.

Beschäftigungstipp: "MACH MiT! im KiKA-Baumhaus": Frühlingskranz am 31. März 2023

Singa bastelt im "KiKA-Baumhaus" (KiKA) einen Frühlingskranz aus Papier. Auf kikaninchen.de sind Bastelanleitung und Bastelbogen hinterlegt.

