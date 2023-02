KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Kinderredaktionsrat geht in die 2. Runde

Bei KiKA Einblicke erhalten, Mitentscheiden und Mitwirken

Erfurt (ots)

Bei KiKA spielen Kinder schon immer die Hauptrolle, ob innerhalb oder außerhalb des Programms. Eine besondere Form der Teilhabe wurde im vergangenen Jahr mit dem Kinderredaktionsrat von KiKA etabliert. Die Arbeit in der Redaktion kennenlernen und bei Projekten mitmischen - dafür können sich Kinder auf kika.de ab sofort erneut bewerben. Bis zum 19. März 2023 haben junge Medieninteressierte im Alter von neun bis zwölf Jahren die Chance, ein Teil des KiKA-Kollegiums zu werden.

KiKA ermöglichte es im Geburtstagsjahr 2022 erstmalig fünf Teilnehmer*innen, das gesamte Jahr über Einblicke in die Arbeit unterschiedlicher Redaktionen, Projekte und Produktionen zu bekommen. Ziel des Kinderredaktionsrates ist es, dass die Kinder aktiv an Arbeitsprozessen mitwirken und mitentscheiden. Dadurch können sie mediale Angebote besser beurteilen und wichtige Erfahrungen im Umgang mit Medien sammeln. Auch 2023 wartet auf den Kinderredaktionsrat eine spannende und lehrreiche Zeit in die Welt der Medien.

Das Team und die diesjährigen Themen sowie alle relevanten Informationen werden ab Mai 2023 auf kika.de veröffentlicht.

Weitere Informationen zum KiKA-Kinderredaktionsrat und einen Trailer zum Bewerbungsaufruf finden Sie unter kommunikation.kika.de.

