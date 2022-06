KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Plattformübergreifende "Triff..."-Premiere zum Anne Frank Tag am 12. Juni bei KiKA

Neue Folge des Geschichtsformats im KiKA-Jubiläumsjahr barrierefrei abrufbar

Die neue Folge des Geschichtsformats "Triff..." (KiKA/WDR/HR) widmet sich Anne Frank. Durch ihr Tagebuch lernen viele Schülerinnen und Schüler erstmals die Themen Judenverfolgung und Holocaust kennen. Zum bundesweiten Aktionstag gegen Antisemitismus und Rassismus zu Anne Franks Geburtstag am 12. Juni zeigt KiKA um 19:25 Uhr "Triff Anne Frank" (KiKA/HR) bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player - zusätzlich mit Untertiteln, Audiodeskription und Gebärdensprache abrufbar. Außerdem gibt es die Möglichkeit, während und nach der TV-Ausstrahlung im KiKA-Chat Fragen an Experten zu stellen.

"Triff Anne Frank" (KiKA/HR) am 12. Juni um 19:25 Uhr bei KiKA, im KiKA-Player und auf kika.de

Knapp 90 deutsche Schulen tragen ihren Namen und bereits seit Generationen lernen Schülerinnen und Schüler durch das authentische Dokument ihres Tagebuchs die Realität von nationalsozialistischer Terrorherrschaft und Judenverfolgung kennen. Anne Frank zu treffen ist für die zeitreisende Reporterin Clarissa Corrêa da Silva eine besondere Herausforderung. Sie erlebt mit, wie Anne Frank (Katharina Kron) an ihrem 13. Geburtstag das Tagebuch bekommt, verfolgt das Untertauchen, das Leben im Hinterhausversteck und die Rettung ihres Tagebuchs nach ihrer Deportation. Sie lernt Anne Frank als leidenschaftliche Beobachterin und Schriftstellerin kennen und zugleich als Teenagerin mit Ecken und Kanten. Reportagen aus Amsterdam und animierte Wissensclips ergänzen die Spielszenen. "Triff Anne Frank" präsentiert darüber hinaus Interviews mit Annes besten Freundinnen: In Amsterdam trifft Clarissa die 93-jährige Jacqueline van Maarsen. Auf kika.de gibt es zusätzlich ein Interview mit der heute in Jerusalem lebenden 93-jährigen Hannah Pick-Goslar und einen Rundgang durch die Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank.

"Triff Anne Frank" für die Schule

"Triff Anne Frank" entstand in enger Zusammenarbeit mit Professor Sascha Feuchert von der Arbeitsstelle Holocaustliteratur an der JLU Gießen, der für das Drehbuch (Tina Wilß/Matthias Huff) die Sachtexte verfasste. Prof. Feuchert realisierte zudem die Begleitmaterialien zu "Triff Anne Frank" für den Einsatz des Programms im Unterricht, veröffentlicht durch die Matthias-Film GmbH. So entsteht mit "Triff Anne Frank" ein umfangreiches Angebot für die 4. bis 6. Klassen, die mit den Themen Rassismus und Antisemitismus konfrontiert sind und Fragen haben. Ein Interview mit Prof. Feuchert ist auf kika.de für Eltern abrufbar.

"Triff Anne Frank" ist eine Produktion von Crossmedia und Ifage im Auftrag von KiKA und hr mit der Szenenregie von Volker Schmidt. Für KiKA zeichnen Dr. Matthias Huff und Anne Reichenbach verantwortlich, für den hr ist Tanja Nadig redaktionell zuständig. Das mehrfach preisgekrönte KiKA Geschichtsformat "Triff..." entsteht in Zusammenarbeit von KiKA und WDR.

