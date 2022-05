KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) bei den Aktionstagen gegen Fake News, Desinformation und Verschwörungstheorien

KiKA-Medienmagazin gestaltete fünf Unterrichtsstunden

Wie erkennen Schüler*innen Fake News? Was sind seriöse Nachrichtenquellen, und wie arbeiten eigentlich Redaktionen? Um diese und weitere Fragen ging es vom 2. bis 6. Mai 2022 im Rahmen der Thüringer Aktionstage "WIR SIND DAS ORIGINAL! - Aktionstage gegen Fake News, Desinformation und Verschwörungstheorien". Hierbei gaben Thüringer Journalist*innen und Medienpädagog*innen ihr Wissen bei Unterrichtsbesuchen an die Kinder und Jugendlichen der Klassenstufen 5 bis 13 an Thüringer Schulen und Berufsschulen weiter. Mit dabei: Das Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR), dass fünf Unterrichtsstunden der Klasse 8a am Königin-Luise-Gymnasium in Erfurt gestaltete.

Nach einem Kennenlernen ging es auch direkt los. Den Schüler*innen wurde gezeigt, was Fake-News sind und wie diese in einer unübersichtlichen Medienwelt identifiziert werden können. Anschließend zeigte "Team Timster" den Jugendlichen, wie reißerische Überschriften erkannt, Quellen kritisch überprüft und Fakten sicher gecheckt werden können. Außerdem gab es einen Exkurs in die Welt der Verschwörungsideologien und die Kommunikationsstrategien ihrer Verbreiter*innen. Zum Abschluss der Unterrichtsstunden wurden die gelernten Themenkomplexe ausgewertet.

"Es ist wichtig, Kindern bereits in jungen Jahren Schlüsselkompetenzen im Umgang mit einem schwer überschaubaren Medienangebot zu vermitteln. Dazu zählt, neben Fähigkeiten wie der kritischen Überprüfung von Quellen, auch der Umgang mit Fake News und Verschwörungsideologien, deren Identifizierung immer wichtiger wird", erklärt Anne Reichenbach, KiKA-Redakteurin bei "Team Timster".

"Team Timster" ist eine Koproduktion der Sender rbb (Rubriken: Buchtipps, Behind Social Media, Tipps vom Profi) und NDR (Rubriken: Experimente, Filmtipps, Das kleine Mädchen) unter Federführung von KiKA (Rubriken: Spieletipps, Gaming, Promi-Tipps, Kinderfragen, Lexikon und Rahmenmoderation). Verantwortliche Redakteurinnen sind Valentina Grazzi (rbb), Ulrike Ziesemer (NDR) und Steffi Warnatzsch-Abra (KiKA).

