KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

25 Jahre KiKA: "Liebste Fellnasen - Abenteuer Hundeschule" (MDR) ab 23. April bei KiKA

Achtteilige Dokuserie über die Beziehungen von Kindern zu ihren Hunden

Erfurt (ots)

Viele Kinder wünschen sich einen vierbeinigen Spielgefährten. Doch was passiert, wenn der langersehnte Traum tatsächlich in Erfüllung geht? Diese Frage beantwortet "Liebste Fellnasen - Abenteuer Hundeschule" (MDR) ab dem 23. April immer samstags um 15:00 Uhr auf KiKA. Alle acht Folgen der Dokuserie sind schon ab dem 15. April auf kika.de und im KiKA-Player zu finden. Das neue Serien-Highlight ist Teil des Content-Angebots zum 25. KiKA-Geburtstag. Um das langjährige Bestehen gebührend zu zelebrieren, präsentiert der Kinderkanal von ARD und ZDF das ganze Jahr über neue Formate und Geburtstags-Ausgaben bekannter Sendungen.

Viele Familien haben in den letzten beiden Jahren Zuwachs bekommen: Hunde und andere Haustiere helfen Kindern und Erwachsenen durch die Pandemie. "Liebste Fellnasen - Abenteuer Hundeschule" erzählt von drei Kindern zwischen neun und zwölf Jahren und ihren Haustieren. Es geht dabei um ihr Zusammenleben mit dem "neuen Freund", die Aufgaben und die Verantwortung, die sie plötzlich übernehmen müssen, und all die Dinge, die sie sich ganz anderes vorgestellt haben. Die Serie dokumentiert, wie die drei Kinder in der Hundeschule nicht nur lernen, wie sie einem Hund ein Kommando beibringen können, sondern auch, dass es wichtig ist, dass zwischen Mensch und Tier tatsächlich eine Beziehung und Freundschaft entsteht.

Die achtteilige Dokumentation soll zeigen, wie viel Wissen und Mühe dazu gehören, damit aus dem Wunsch nach einem Hund als Haustier ein Happy End werden kann. Die Serie soll dabei helfen, Kinder und ihre Eltern dafür zu sensibilisieren, dass ein Hund kein spontanes Geschenk ist und mit einer Menge Verantwortung verbunden ist. Auch junge Zuschauende ohne Hund können nicht nur Spaß an den Geschichten haben, sondern Vierbeiner auch besser verstehen lernen. KiKA möchte Kinder mit diesem Format inspirieren, aber auch aufklären.

Der Kinderkanal von ARD und ZDF zeigt die Doku-Reihe ab dem 23. April, samstags um 15:00 Uhr. "Liebste Fellnasen - Abenteuer Hundeschule" ist eine Produktion der STARSHIP Film GmbH im Auftrag des MDR. Verantwortliche Redakteurin beim MDR ist Anke Gerstel.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell