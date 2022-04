KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Was ist eigentlich jüdisch? "logo! extra: Jüdisches Leben" (ZDF) möchte vielfältige Antworten auf diese Frage abbilden und zeigen, dass es nicht nur eine Möglichkeit gibt, auf diese zu reagieren- am 19. April um 19:25 Uhr bei KiKA. Im Anschluss startet um 20:10 Uhr die Drama-Serie "Völlig meschugge?!" (ZDF) über drei Freund*innen, die in ihrem Schulalltag gegen Mobbing und Antisemitismus ankämpfen.

"Was ist eigentlich jüdisch?" Diese Frage möchte "logo!"-Reporterin Maral in dem "logo!" extra: Jüdisches Leben" beantworten. Um Antworten zu finden, trifft Maral die 13-jährige Bruriah aus Frankfurt. Von ihr erfährt sie, dass jüdisch sein vor allem etwas mit Religion zu tun hat. Deshalb besucht Maral mit Bruriah eine Synagoge und lässt sich erklären, welche Bedeutung diese für Jüdinnen*Juden hat. Bruriahs Freundin Sandy lebt weniger nach religiösen Regeln des Judentums. Für sie bedeutet jüdisch zu sein, dass man eine Art Gefühl des Zusammenhaltes empfindet. Doch woher kommt dieses Gemeinschaftsgefühl? Auch dieser Frage geht Maral nach und blickt in die Vergangenheit. Grafische Beiträge erklären, was Antisemitismus bedeutet und was der Holocaust war. Und: Jüdisch sein hat auch etwas mit Tradition zu tun, Feste zu feiern und mit Freund*innen zusammen sein. Zum Beispiel, wenn Bruriah und Sandy gemeinsam den Schabbat verbringen. Autorin und Reporterin ist Maral Bazargani, verantwortliche Redakteurin im ZDF ist Constanze Knöchel.

Die Drama-Serie erzählt die Geschichte um drei Freund*innen, die in ihrem Schulalltag gegen Mobbing und Antisemitismus ankämpfen. In den Hauptrollen spielen neben anderen Louis Guillaume, Nelly Hoffmann, Mika Ullritz, Anatole Taubman, Eva-Maria Kurz, Felix von Manteuffel und Hassan Akkouch. Inszeniert werden die sechs Folgen à 25 Minuten von Frank Stoye. Die Drehbücher stammen von Andreas Steinhöfel, Klaus Döring und Adrian Bickenbach.

Die elfjährigen Charly (Nelly Hoffmann) und Benny (Louis Guillaume) sind dickste Freund*innen seit der Krabbelgruppe. Auch Hamid (Mika Ullritz), der 2015 als Flüchtlingskind aus Syrien kam, gehört mit dazu. Doch die unbeschwerten Kindheitstage enden, als Bennys Opa stirbt und seinem Enkel eine Kette samt Davidstern vererbt. Für Benny ist es ein Zeichen der Verbundenheit, doch für einige Kinder aus der Schule, die Streit suchen, ist es das perfekte Fressen. Plötzlich geraten die drei in ein Geflecht aus Rassismus und Antisemitismus, das nicht nur ihre Freundschaft, sondern auch Bennys Leben gefährdet.

"Völlig meschugge?!" ist eine Koproduktion von Tellux Film, Sad Origami und ZDF, gefördert von FFF Bayern und HessenFilm und Medien. Verantwortliche Redakteurin im ZDF ist Katrin Pilz.

