Ausprobieren, Einordnen, Haltung entwickeln: Um Kindern offen, unterstützend und schützend bei der Mediennutzung zur Seite zu stehen, sollten sich Eltern in der digitalen Welt auskennen. In "Team Timster - Medienwissen für Eltern" spricht die Redaktion einmal monatlich mit Expert*innen und gibt Tipps für die Medienerziehung. Die Gespräche gibt es auf erwachsene.kika.de zum Anhören und Download.

Das KiKA-Medienmagazin "Team Timster" ist auch Erwachsenen ein verlässlicher Partner bei der Medienbildung. Ab April tauscht sich die Redaktion regelmäßig auf erwachsene.kika.de mit Expert*innen über aktuelle Medienthemen aus, die in den meisten Familien für Diskussionen sorgen: Gaming, Social Media und Medienzeit.

"Kinder im Grundschulalter sind sehr aktiv was die Mediennutzung betrifft. Von Gaming über Serien schauen bis Social Media, sie nutzen immer selbstständiger und selbstverständlicher Smartphone, Tablet, Controller und Fernbedienung. Wir möchten Eltern Wissen an die Hand geben und darin ermutigen, ihre Kinder aktiv bei der Mediennutzung zu begleiten und gemeinsam mit ihnen auf Augenhöhe über ihre Spiele, Serien oder Apps zu diskutieren", so Steffi Warnatzsch-Abra, die verantwortliche Redakteurin für "Team Timster" bei KiKA.

"Team Timster - Medienwissen für Eltern" startet mit der ersten Folge zum Thema "Faszination TikTok" am 5. April auf erwachsene.kika.de. Zu Gast ist Social Media-Experte und Content-Creator Robin Blase. Moderiert wird das monatliche Mediengespräch von Inka Kiwit aus der "Team Timster"-Redaktion.

Für registrierte Nutzer*innen des KiKA-Kommunikationsportals steht die 1. Folge unter kommunikation.kika.de als Preview zum Anhören bereit.

KiKA-Medienmagazin "Team Timster" beantwortet Kinderfragen

Aktuelle Medientrends, angesagte Games und Apps, neue Bücher und Filme werden jede Woche von Soraya Jamal und Tim Gailus bei "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) präsentiert - immer sonntags um 20:00 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player. Kinder sind fester Bestandteil der Teams und können sich über kika.de/timster oder team-timster@kika.de zu ihren Fragen rund um die Medienwelt mit Soraya und Tim austauschen. Jede Woche wird eine ihrer Fragen in der Sendung beantwortet.

In der Sendung am 4. April geht Tim der Frage "Wie entsteht ein Fake-Bild?" nach, die Jacob von der Schüler*innenzeitung "Brennglas" aus Berlin gesendet hat. Außerdem werden das neue Videospiel "Pikmin 3 Deluxe", die Buchneuerscheinung "Geisterschule Blauzahn" und das Sachbuch "A wie Antarktis" vorgestellt.

Am 11. April wird bei "Team Timster" erklärt, wie Schusswechsel im Krimi oder Western echt aussehen, aber niemand verletzt wird. Buchtesterin Nhung stellt "Tilda, ich und der geklaute Dracula" und "Familie Flickente.ppich - wir ziehen ein" vor und die achtjährigen Zeynep möchte wissen, warum sie zu Hause türkisches Fernsehen schauen kann, aber nicht bei ihrer Freundin Maria. Soraya erklärt, wie türkische, koreanische oder mexikanische Fernsehsender in unsere Wohnzimmer kommen.

"Team Timster" ist eine Koproduktion der Sender rbb (Rubriken: Buchtipps, Behind Social Media, Tipps vom Profi) und NDR (Rubriken: Experimente, Filmtipps, Das kleine Mädchen) unter Federführung von KiKA (Rubriken: Spieletipps, Gaming, Promi-Tipps, Kinderfragen, Lexikon und Rahmenmoderation). Verantwortliche Redakteurinnen sind Valentina Grazzi (rbb), Ulrike Ziesemer (NDR) und Steffi Warnatzsch-Abra (KiKA).

Weitere Informationen, Fotos und umfassendes Zusatzmaterial zu "Team Timster" finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de.

