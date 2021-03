KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Corona stresst mich!"

KiKA-Themenabend mit Live-Rahmung zum Umgang mit der Pandemie am 28. März

Laut aktuellen Studien fühlen sich rund 70 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen durch die Corona-Krise seelisch belastet.* Umso wichtiger ist es, darüber zu reden, Gefühlszustände zu benennen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Am 28. März beleuchtet der Kinderkanal von ARD und ZDF das Thema in seinen Angeboten - bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player. Beratungs- und Chatangebote schaffen Anlässe, um miteinander ins Gespräch zu kommen.

Live-Interaktion

KiKA-Moderator Tim Gailus führt durch das kuratierte Themenabend-Angebot und sensibilisiert Kinder und Jugendliche für einen gemeinsamen Gedankenaustausch. Als Teil des Duos von "Team Timster" (KiKA) ist der Medienexperte auf kika.de im kontinuierlichen Austausch mit den Nutzer*innen. Seinen breiten Erfahrungsschatz nutzt er am 28. März, um zwischen den einzelnen Sendungen Inhalte für die Zuschauer*innen einzuordnen und zur Eigenreflektion anzuregen.

"PUR+": "Corona macht mir Stress" (ZDF) um 19:25 Uhr bei KiKA

Stress - Streit - Gewalt? In manchen Familien dreht sich eine gefährliche Abwärts-Spirale, sehr zum Leidwesen der Schwächeren. Kinder, die so etwas erleben, brauchen Hilfe. Was können sie selbst tun? Was können andere tun? "PUR+" zeigt, an welcher Stelle Gewalt anfängt und wie Betroffene eskalierenden Situationen entkommen können.

"neuneinhalb: Corona, Stress und Budenkoller? - Was ihr dagegen tun könnt" (WDR) um 20:15 Uhr bei KiKA

Die Freund*innen fehlen, das Homeschooling nervt und Zuhause gibt es jede Menge Zoff? Dann greift er um sich, der gemeine Budenkoller. Zusammen mit dem Corona-Virus fegt er über das Land und raubt tausenden Schüler*innen den letzten Nerv. Um die Symptome zumindest etwas zu lindern, sammelt Reporterin Jana in dieser Folge von "neuneinhalb" jede Menge Tipps gegen Stress und Langeweile, geht auf Schatzsuche und erfährt, warum es manchmal hilft, wie ein Löwe zu brüllen.

Dokumentation "Schau in meine Welt! Eleanor - Freundschaften auf Abstand" (rbb) um 20:25 Uhr bei KiKA

Eleanor zeigt, welchen Einfluss das Corona-Virus auf ihr Leben hat. Ihr Internat in Berlin wurde von heute auf morgen geschlossen. Nun ist die Artistin zurück in ihrem brandenburgischen Heimatdorf und gestaltet den Alltag in Eigenregie mit Artistiktraining und Distanzunterricht. Positiv für die Zwölfjährige in der Pandemie: Sie hat viel mehr Zeit für ihre Familie. Mit Oma und Opa hat sie zwar im Moment keinen direkten Kontakt, aber sie telefonieren regelmäßig.

Spielfilm "@Kalinka08 - Melde dich bitte" (ZDF) auf kika.de und im KiKA-Player

Wer ist Kalinka08? In einer Chat-Nachricht berichtet eine anonyme Nutzerin über Gewalterfahrungen in der eigenen Familie. Nur vorgetäuscht? Oder braucht sie dringend Hilfe? Sofia (Sue Moosbauer) und ihre Freundinnen sind beunruhigt und gehen dem nach, um Kalinka08 zu finden. In Zeiten der Corona-Pandemie greift "@Kalinka08 - Melde dich bitte" das Thema Kindeswohl auf und will betroffenen Kindern und Jugendlichen Mut machen, sich anderen anzuvertrauen.

Beratungsangebot "KUMMERKASTEN" (KiKA) auf kika.de

Die E-Mail-Beratung, von der Diakonie als ökumenisches Projekt durchgeführt, bietet KiKA mit Sabine Marx als Fachberaterin beim "KUMMERKASTEN" (KiKA) seit vielen Jahren an. Am Themenabend stehen von 19:25 bis 21:00 Uhr Berater*innen vom "KUMMERKASTEN"-Team sowie weitere Expert*innen im Chat auf kika.de bereit. Sie gehen auf Fragen ein, bieten Hilfestellung und versuchen, die Gedanken und Gefühle der Kinder zum Thema aufzufangen.

* u.a. COPSY-Längsschnittstudie / Forschungsabteilung Child Public Health am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (Februar 2021)

