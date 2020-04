Motor Presse Stuttgart

IDM weiter in Gesprächen mit der Motorsport Arena Oschersleben

Die German Speedweek 2020 in der Motorsport Arena Oschersleben ist abgesagt worden. Ursprünglich sollten vom 4. bis 6. Juni ein Rennen der Motorrad-Langstrecken-Weltmeisterschaft, die Internationale Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) und der Northern Talent Cup stattfinden. Aufgrund der aktuellen Situation und den internationalen Reisebeschränkungen sah sich der Promoter leider zu dieser Absage veranlasst.

Die Motor Presse Stuttgart als Veranstalter und Promoter der IDM führt nun weitere Gespräche mit der Motorsport Arena, der DORNA, dem DMSB und den Teams, um 2020 eventuell an einem späteren Termin doch noch ein IDM-Wochenende in Oschersleben zu veranstalten. Dazu der IDM-Serienmanager Normann Broy: "Alle Beteiligten, die Fahrer und Fans hoffen auf das Zustandekommen einer, wenn auch verkürzten Saison und bitten uns, auch in Zeiten der Corona-Krise IDM-Rennen auf die Beine zu stellen, wenn es die Bedingungen zulassen."

